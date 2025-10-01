El Seniat informa su recaudación anual: conozca la cifra de ingresos en lo que va de año

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 1 de octubre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó cuánto lleva recaudado en lo que va de año.

Además, ofreció los detalles y el desglose de los recursos que se obtuvieron durante el mes de septiembre de 2025.

El Seniat informa su recaudación anual

En tal sentido, el ente precisó que en el transcurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 743 millardos 780 millones 10 mil 589 bolívares.

De igual modo, informó que septiembre cerró con una recaudación de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares.



Según el reporte, se incluyen los temas vinculados a la soberanía alimentaria, el manejo soberano del ingreso, la consolidación de la democracia, la defensa y soberanía de

los recursos naturales y la construcción de las bases económicas, refiere una NDP.

Cabe mencionar que en agosto de 2025 la recaudación alcanzó 115 millardos 21 millones 476 mil 710 bolívares.



El desglose de los ingresos percibidos de las rentas es de la siguiente manera: impuesto sobre la renta (ISLR) de 23 millardos 750 millones 10 mil 481 bolívares, mientras que la cifra por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 43 millardos 153 millones 106 mil 407 bolívares.



En materia de aduanas, se alcanzaron 35 millardos 896 millones 311 mil 475 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 12 millardos 222 millones 48 mil 347 bolívares. Las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

