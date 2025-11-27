LVBP: los cuatros juegos para este jueves 27 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La acción de la LVBP se retoma este jueves 27 de noviembre con cuatro partidos que se disputarán en distintos escenarios del país.

Los cuatro duelos de la jornada están pautados para comenzar a la misma hora: 7:00 p.m. Los equipos que verán acción son:

Leones del Caracas contra Caribes de Anzoátegui.

Águilas del Zulia contra Navegantes del Magallanes.

Tiburones de La Guaira contra Cardenales de Lara.

Bravos de Margarita contra Tigres de Aragua.

La jornada del 27 de noviembre será clave para la definición de las posiciones en la tabla, con todos los equipos buscando sumar puntos cruciales en la recta final de la temporada regular.

