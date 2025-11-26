Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 26 de noviembre: Leones resurge en Maracay

La séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) inició al rojo vivo, con unas Águilas del Zulia que ganaron en casa y aprovecharon la caída de los Tigres de Aragua para ocupar el primer lugar en solitario de la tabla.
En un encuentro reñido en Maracaibo, los rapaces derrotaron 3-2 a los Tiburones de La Guaira, mientras que los carabobeños volvieron a conocer la victoria luego de una mala racha ofensiva al derrotar 12 carreras por 7 a los Cardenales de Lara.
Mientras tanto, los Caribes de Anzoátegui derrotaron a los Bravos de Margarita 9 por 3, al mismo tiempo que los Leones del Caracas vencieron 6-4 a los Tigres de Aragua.
Así quedó la tabla de posiciones
Encuentros para este miércoles
- Tiburones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
- Navegantes vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
- Bravos vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
- Tigres vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.
