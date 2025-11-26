Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 26 de noviembre: Leones resurge en Maracay

Suscríbete a nuestros canales

La séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) inició al rojo vivo, con unas Águilas del Zulia que ganaron en casa y aprovecharon la caída de los Tigres de Aragua para ocupar el primer lugar en solitario de la tabla.

En un encuentro reñido en Maracaibo, los rapaces derrotaron 3-2 a los Tiburones de La Guaira, mientras que los carabobeños volvieron a conocer la victoria luego de una mala racha ofensiva al derrotar 12 carreras por 7 a los Cardenales de Lara.

Mientras tanto, los Caribes de Anzoátegui derrotaron a los Bravos de Margarita 9 por 3, al mismo tiempo que los Leones del Caracas vencieron 6-4 a los Tigres de Aragua.

Así quedó la tabla de posiciones

Encuentros para este miércoles