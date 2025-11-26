Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 26 de noviembre: Leones resurge en Maracay

Leones ganó un encuentro clave ante los Tigres de Aragua, mientras que los Navegantes del Magallanes volvieron ganar

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 12:22 am

La séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) inició al rojo vivo, con unas Águilas del Zulia que ganaron en casa y aprovecharon la caída de los Tigres de Aragua para ocupar el primer lugar en solitario de la tabla.

En un encuentro reñido en Maracaibo, los rapaces derrotaron 3-2 a los Tiburones de La Guaira, mientras que los carabobeños volvieron a conocer la victoria luego de una mala racha ofensiva al derrotar 12 carreras por 7 a los Cardenales de Lara.

Mientras tanto, los Caribes de Anzoátegui derrotaron a los Bravos de Margarita 9 por 3, al mismo tiempo que los Leones del Caracas vencieron 6-4 a los Tigres de Aragua.

Así quedó la tabla de posiciones

Encuentros para este miércoles

  • Tiburones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
  • Navegantes vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
  • Bravos vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
  • Tigres vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Miércoles 26 de Noviembre - 2025
