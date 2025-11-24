Messi se viste de luto: con este emotivo mensaje se despide de un pilar en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad del fútbol argentino se viste de luto con el fallecimiento de Omar Souto, una figura histórica y clave en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como Gerente de Selecciones Nacionales por más de tres décadas. La noticia resonó con particular fuerza en el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de sus redes sociales, el jugador del Inter Miami expresó su profundo dolor por la pérdida de Souto, a quien considera como un pilar afectivo y profesional en su vida como futbolista.

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", escribió Messi junto a un carrete de fotos en las que sale junto a Omar Souto.

Cabe destacar, que Omar Souto fue mucho más que la persona que contactó a Lionel Messi; fue un pilar fundamental en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante más de dos décadas.

Su labor principal fue la gestión de las tareas administrativas y logísticas de todos los seleccionados nacionales de fútbol, desde las juveniles hasta la mayor. Esto implicaba asegurar que la operativa de los equipos (viajes, concentraciones, documentación, etc.) funcionara sin problemas.

Por su cargo ininterrumpido, fue testigo y partícipe de la preparación y los momentos cumbre de la Selección Argentina, incluyendo la gesta de la Copa del Mundo en Qatar 2022, habiendo acompañado al equipo en múltiples torneos internacionales.

También visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube