Agenda LVBP: estos son los cuatros juegos para el martes 25 de noviembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tendrá una jornada completa este martes 25 de noviembre, con cuatro encuentros programados.
Los cuatro duelos de la jornada están pautados para comenzar a las 7:00 p.m. Los equipos listos para la acción de mitad de semana son:
-
Cardenales de Lara contra Navegantes del Magallanes.
-
Bravos de Margarita contra Caribes de Anzoátegui.
-
Tiburones de La Guaira contra Águilas del Zulia.
-
Leones del Caracas contra Tigres de Aragua.
Con estos cuatro duelos, la temporada sigue avanzando, y cada punto se vuelve crucial para definir las posiciones de cara a las etapas finales. La acción arranca puntualmente a las 7:00 p.m. en los distintos escenarios del país.
Visite nuestra sección de Deportes.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.