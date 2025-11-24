Este jugador llevará la capitanía de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El receptor de las Grandes Ligas, Salvador Pérez, fue anunciado oficialmente como el capitán de la selección de Venezuela para el venidero Clásico Mundial de Béisbol (CMB) de 2026.

Pérez tomará el relevo de la capitanía que ocupó la leyenda del béisbol, Miguel Cabrera, según el reporte en NDP.

El relevo de la capitanía

Salvador Pérez asumirá la responsabilidad por primera vez en su carrera en el CMB, tras ser un fijo en la selección nacional desde la edición de 2013.

El rol de capitán de Venezuela fue ocupado inicialmente por Omar Vizquel en 2006. Desde la edición de 2009 hasta la más reciente de 2023, el puesto fue liderado por Miguel Cabrera.

Venezuela tendrá desde el tres de marzo acción previa al torneo; planificado en agenda, juego de entrenamiento ante los Astros de Houston en esa fecha; un día más tarde será ante los Nacionales de Washington; ambos encuentros serán en West Palm Beach.

La selección nacional competirá contra las novenas de Nicaragua, Países Bajos, Israel y República Dominicana, con el objetivo de avanzar a la superonda.

Cabrera no será el único exjugador en el staff de la selección. El cuerpo técnico también contará con otras figuras históricas que jugaron en el CMB, como Víctor Martínez y Johan Santana por la parte técnica y Gregor Blanco por la directiva.

