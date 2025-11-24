Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP tras su sexta semana: Águilas sigue imparable

Los Cardenales de Lara nivelaron su rendimiento en la tabla, mientras que Tiburones cerró positivamente la semana

Por Jerald Jimenez
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 11:55 pm

La sexta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) culminó con emocionantes encuentros y realidades completamente dispares.

Mientras las Águilas del Zulia se afianzan en el primer lugar de la tabla, Navegantes del Magallanes se convirtió en el primer equipo de la campaña en llegar a 20 derrotas.

Los Cardenales de Lara nivelaron su rendimiento en la liga a 16 victorias y derrotas por lado luego de vencer a los Caribes de Anzoátegui 5 carreras por 4 en Barquisimeto.

Los Tiburones de La Guaira ganaron un emocionante encuentro en el Monumental frente a los Leones del Caracas 9 rayitas por 7.

Los rapaces siguen reafirmando su buen momento con la victoria 6-3 frente a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta, mientras que los Tigres de Aragua acrecentaron la crisis del Magallanes al ganarles por paliza 14 carreras por 5 en Valencia.

Así quedó la tabla de posiciones este domingo

Encuentros para el próximo martes

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Lunes 24 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América