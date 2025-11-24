Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP tras su sexta semana: Águilas sigue imparable

Suscríbete a nuestros canales

La sexta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) culminó con emocionantes encuentros y realidades completamente dispares.

Mientras las Águilas del Zulia se afianzan en el primer lugar de la tabla, Navegantes del Magallanes se convirtió en el primer equipo de la campaña en llegar a 20 derrotas.

Los Cardenales de Lara nivelaron su rendimiento en la liga a 16 victorias y derrotas por lado luego de vencer a los Caribes de Anzoátegui 5 carreras por 4 en Barquisimeto.

Los Tiburones de La Guaira ganaron un emocionante encuentro en el Monumental frente a los Leones del Caracas 9 rayitas por 7.

Los rapaces siguen reafirmando su buen momento con la victoria 6-3 frente a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta, mientras que los Tigres de Aragua acrecentaron la crisis del Magallanes al ganarles por paliza 14 carreras por 5 en Valencia.

Así quedó la tabla de posiciones este domingo

Encuentros para el próximo martes

