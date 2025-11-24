¡Pasillo de espaldas! La protesta de Estudiantes contra el título de Rosario Central

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de octavos de final del Torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central se vio empañado por un polémico acto de protesta. La controversia surgió luego de que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitaran a Estudiantes que realizara el pasillo de honor a Central, tras ser declarado como campeón de liga por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año.

La controversia por el título

La decisión de la LPF de otorgar el título de campeón anual y reconocer a Rosario Central se fundamentó en su posición de privilegio al finalizar primero en la tabla acumulada, una medida que la AFA determinó que se otorgará a partir de ahora a todos los equipos que culminen en esa posición.

Sin embargo, el club platense manifestó públicamente su desacuerdo, argumentando que no hubo una votación formal para reconocer dicho título. A través de sus redes sociales, el equipo rojiblanco expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Cabe destacar que la LPF había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo y que constaba en actas.

La protesta de espaldas

A pesar de la controversia, Estudiantes realizó el pasillo, un acto protocolar que históricamente ha sido voluntario y no está contemplado como un deber disciplinario en los reglamentos de AFA o LPF.

No obstante, la forma en que se llevó a cabo el gesto fue la manera elegida para protestar. Según el cronista de campo de juego, la acción fue "motorizada por el propio Verón". Se informó que el presidente del club se reunió con parte del plantel y les sugirió: “un pasillo de espaldas y brazos cruzados”.

La hinchada de Rosario Central respondió al gesto desde las tribunas del Gigante de Arroyito con cánticos directos contra el máximo dirigente de Estudiantes: “El que no salta, es un inglés”.

La polémica por este título, otorgado con la competencia en marcha y sin estar detallado previamente en el reglamento, dejó una de las imágenes más inusuales y tensas del fútbol argentino reciente.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.