¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón?: el final de la Fórmula 1 al rojo vivo

El Gran Premio de Las Vegas 2025 será recordado no solo por la victoria en pista de Max Verstappen, quien demostró su "estirpe de campeón" con un dominio absoluto tras superar a Lando Norris en la primera curva, sino por el terremoto que vino después. Horas más tarde, la FIA descalificó a Norris y a Oscar Piastri por un incumplimiento en el grosor mínimo del bloque trasero de deslizamiento de sus McLaren.

Este giro de escritorio tuvo un efecto inmediato: el neerlandés de Red Bull descontó 25 puntos de golpe. La cómoda ventaja de Lando Norris de 42 unidades quedó reducida a solo 24 puntos, transformando el cierre de temporada en una batalla a vida o muerte. El Mundial, que parecía sentenciado, llegará a Oriente Medio en plena ebullición.

Lo que necesita Verstappen para el título

Con un máximo de 58 puntos en juego entre el GP de Qatar (carrera y sprint) y el GP de Abu Dhabi, la esperanza de Verstappen es real, pero no depende únicamente de él. El neerlandés necesita una combinación de resultados que roza la perfección:

Max Verstappen tiene la obligación de sumar la máxima cantidad de puntos posible: ganar la sprint y las dos carreras que restan, lo que lo llevaría a un total de 424 puntos.

Si Verstappen logra la gesta de las tres victorias, solo podrá ser campeón si Lando Norris no suma más de 34 puntos en las tres competencias finales.

El escenario de Qatar

El fin de semana del 30 de noviembre en Qatar es el punto de inflexión, pues ofrece 33 puntos en total.

El título se escaparía definitivamente para Verstappen si Lando Norris gana tanto la sprint como la carrera principal en Doha. Con esa actuación, el británico llegaría a 423 puntos, una cifra que el neerlandés ya no podría superar.

La necesidad de Verstappen es que Norris finalice sexto o por debajo en alguna de las carreras principales. Esto mantendría viva la definición hasta el último giro en Abu Dhabi.

Así queda el campeonato a falta de dos citas

La descalificación de McLaren dejó a Max Verstappen y a su coequipero Oscar Piastri empatados en el segundo lugar, lo que garantiza una lucha de tres frentes por la corona en Oriente Medio:

Piloto Equipo Puntos Diferencia con el líder Lando Norris McLaren 390 - Max Verstappen Red Bull 366 24 pts Oscar Piastri McLaren 366 24 pts George Russell Mercedes 299 (Sin opción matemática)

Con dos fechas y 58 puntos en juego, la Fórmula 1 se dirige a Qatar y Abu Dhabi para resolver el campeonato que, gracias a un fallo técnico en Las Vegas, promete ser uno de los cierres más intensos de la historia reciente.

