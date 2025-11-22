¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! Nahuel Losada se inmortaliza en el arco

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Defensores del Chaco de Asunción se transformó este fin de semana en el templo de la épica para el Club Lanús. La final ante el poderoso Atlético Mineiro, dirigido por el estratega Jorge Sampaoli, fue un verdadero pulso de gigantes que se extendió hasta los 120 minutos. Durante el tiempo reglamentario, el "Galo" fue un vendaval ofensivo que se estrelló repetidamente contra un muro infranqueable.

La resistencia de los 120 minutos

Lanús, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, mostró una defensa pétrea y un orden táctico impecable, apostando por la estocada en rápidos contragolpes con figuras como Eduardo Salvio y Marcelino Moreno. La posesión y las chances más claras fueron monopolizadas por Mineiro, cuya ocasión más peligrosa, un misil de tiro libre lanzado por Bernard, se negó a entrar al impactar en el palo.

Durante toda la prórroga, con ambos equipos exhaustos por el esfuerzo y el calor, el destino del encuentro permaneció suspendido, gracias a la fortaleza mental y las atajadas providenciales de Losada.

Losada firmó la épica

Con el marcador clavado en el 0-0 tras la extensión, el título se decidió en la instancia más tensa: la tanda de penales. Fue en este escenario de máxima presión donde Nahuel Losada se elevó a la categoría de héroe inmortal, emulando el espíritu combativo y la efectividad bajo el tormento que hicieron famoso a Emiliano "Dibu" Martínez en las grandes finales.

Lanús comenzó la serie con un error de Walter Bou, pero la respuesta de Losada fue instantánea y decisiva, deteniendo el remate del temido Hulk. Este "guante de hierro" reapareció para detener el cobro de Gabriel Teixeira, salvando una situación crítica en el octavo turno.

Con Lanús arriba 5-4 gracias al gol de Agustín Cardozo, la responsabilidad del último disparo recayó sobre Vitor Hugo. Losada, con la frialdad y la determinación de un predestinado, contuvo el disparo decisivo, sumando su tercera atajada de la noche y desatando el delirio. Losada fue la muralla que le dio a Lanús su segunda corona de Sudamericana. La gesta no solo les da el trofeo, sino el pase directo a la Copa Libertadores 2026 y la Recopa Sudamericana.

