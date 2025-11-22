FC Barcelona: regreso al Camp Nou y homenaje a Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

El Fútbol Club Barcelona marcó este sábado un hito en su historia reciente al volver a jugar en el Camp Nou, un estadio que aún se encuentra en plena fase de remodelación pero que ya albergó una contundente victoria 4-0 sobre el Athletic Bilbao. Sin embargo, la máxima emoción de la jornada no la proporcionó la goleada, sino el rugido unánime de los 45.000 hinchas que, a pesar de los dos años de ausencia, demostraron que su amor por una leyenda sigue intacto.

El momento culmen de la noche se produjo cuando el reloj marcaba el minuto 10 del partido. En medio de la euforia por la vuelta a casa y la ventaja inicial, los aficionados se hicieron sentir coreando a Lionel Messi. Este grito, que bajó desde las tribunas, fue interpretado como una respuesta directa a la reciente visita sorpresa del argentino al Camp Nou, donde compartió sentidas palabras sobre la añoranza del club y su sueño de volver de alguna manera.

Durante varios pasajes, el grito por el argentino se hizo sentir furioso y solo se interrumpió de forma momentánea para unos silbidos en el campo de juego. Este fenómeno subraya la omnipresencia de la leyenda, cuyo nombre se mantiene como un himno en el corazón del Camp Nou a pesar de su ausencia física.

La celebración fue completa; el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador a los cuatro minutos con un potente remate cruzado, marcando así el primer gol en el regreso al Camp Nou. La joya del equipo, Lamine Yamal, también acaparó los aplausos y se erigió como figura con dos asistencias lujosas para Ferran Torres, quien firmó un doblete y selló el 4-0 definitivo.

Con esta goleada, el Barcelona se trepa a la cima de la Liga de España con 31 puntos y una mejor diferencia de gol que el Real Madrid.

