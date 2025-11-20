La FIFA ignora a Cristiano Ronaldo: Bruno Fernandes es el elegido para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

A poco más de medio año para que dé inicio el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA ha encendido la polémica con la difusión de una imagen promocional que incluye a las 42 selecciones que ya han asegurado su boleto por vía clasificatoria, además de las tres naciones anfitrionas. Sin embargo, el cartel de figuras ha generado ruido mediático por la ausencia de uno de los futbolistas más grandes de la historia.

El olvido de 'CR7'

La máxima rectora del fútbol mundial ‘borró’ al astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, de la composición gráfica que destaca a los referentes de cada selección clasificada. La manera en que la FIFA ignoró al delantero del Al-Nassr fue omitiendo su figura en el cartel de selecciones clasificadas, una decisión inesperada.

En lugar de Cristiano Ronaldo, la FIFA colocó a su compatriota Bruno Fernandes como el referente del conjunto lusitano. Esta decisión sorprende a muchos, ya que se esperaba que el astro portugués apareciera en la imagen al igual que lo hace Lionel Messi, quien es la figura indiscutible de la Selección de Argentina, vigente campeona del mundo.

Polémica por posible sanción

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo enfrenta actualmente una posible sanción por su expulsión frente a Irlanda durante las eliminatorias de la UEFA. El portugués ya cumplió un juego en la última fecha, pero si se confirman dos juegos más de sanción, se perdería los primeros dos partidos de Portugal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

A pesar de ser ignorado por la FIFA en esta imagen promocional, Cristiano Ronaldo ha mantenido su agenda pública y política. Recientemente, el jugador pisó territorio estadounidense, donde visitó la Casa Blanca y posó junto a su esposa con el presidente Donald Trump, quien le entregó una llave dorada. Además, estuvo presente en una cena en la que también participaron Trump y el Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán.

Faltan seis cupos por definir

Actualmente, 45 selecciones tienen su boleto asegurado (42 por eliminatorias más los tres anfitriones). Aún quedan seis cupos por definir para completar los 48 equipos participantes en el torneo. Estos boletos restantes se definirán mediante los Playoffs de la UEFA y el Repechaje Intercontinental, cuyos partidos tendrán como sede dos ciudades mexicanas.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.