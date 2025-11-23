¿Dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?: todos los detalles revelados

La historia de amor entre Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, sigue sumando capítulos, y el más esperado es su próxima boda, considerada una de las más comentadas de las últimas décadas.
El compromiso se hizo público el 26 de agosto a través de las redes sociales, con la cantante anunciando la noticia con su característico humor: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".
El escenario del "sí, quiero"
Aunque los rumores iniciales apuntaban a Italia, la pareja habría optado por un lugar de gran significado personal para la artista: su mansión en Rhode Island, conocida popularmente como High Watch.
Esta mansión marítima es una lujosa casa de corte victoriano que Swift compró en 2013 por más de 17 millones de dólares. La propiedad, construida sobre un acantilado, cuenta con acceso a una playa privada y envidiables vistas al océano Atlántico. Además de haber sido escenario de fiestas privadas, la casa sirvió de inspiración para su canción The Last Great American Dynasty.
Según The Sun, la pareja estaría dispuesta a invertir alrededor de 1.2 millones de dólares solo en el diseño de un nuevo jardín en la propiedad para albergar el altar y garantizar la privacidad de las obras.
Rosas rojas y dama de honor confirmada
El sueño de Taylor Swift es una boda completamente rodeada de flores. Una fuente reveló que la artista quiere plantar rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías con meses de antelación para crear una "ola de flores" durante la celebración.
En cuanto a las damas de honor, The Sun publicó que dos nombres están confirmados:
-
Selena Gomez: Su amiga desde hace más de una década, a quien Taylor habría pedido ayuda con la planificación.
-
Gigi Hadid: Modelo y una de las presencias primigenias en su grupo de amigas.
Mientras la artista promociona su último disco, The Life of a Showgirl, también ha elogiado el anillo de compromiso, una pieza de corte vintage que Kelce diseñó junto a la joyera Kindred Lubeck, demostrando que "prestó atención a todo".
