¿Gasolina barata en El Paso? Estos son los cambios en el precio del combustible que golpea a los usuarios

Los conductores en El Paso amanecieron esta semana con un escenario mixto en las estaciones de servicio, donde el precio de la gasolina regular descendió ligeramente a $2.66 por galón frente a los $2.68 registrados a principios de semana.

Sin embargo, quienes requieren combustibles de mayor octanaje enfrentan un panorama distinto, ya que la categoría Mid-Grade saltó bruscamente a $3.35 y la Premium escaló hasta los $3.67, rompiendo la estabilidad que muestran los promedios nacionales actuales.

Mientras el diésel también registró un alza significativa alcanzando los $3.52, estos ajustes responden a factores logísticos y de demanda interna que diferencian a la región fronteriza del resto del país, donde la Costa Oeste sigue marcando los costos más altos.

Gasolina barata en Texas

A nivel estatal, Texas se consolida como una de las plazas más económicas para los automovilistas, ofreciendo alternativas aún más baratas fuera del condado de El Paso según informa Telemundo.

Ciudades como San Antonio, Amarillo y Lubbock registran constantemente tarifas inferiores debido a su proximidad estratégica con los centros de distribución y refinerías del Golfo, posicionándose como referentes importantes para el ahorro del consumidor.

Los analistas sugieren a los viajeros comparar precios antes de llenar el tanque, pues las variaciones entre estas zonas metropolitanas y las áreas rurales pueden representar una diferencia notable en el gasto semanal de combustible.

