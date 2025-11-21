1000 casos de venezolanos solicitando refugio en EEUU han sido desestimados por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La implementación reciente de una tarifa de $100 para quienes solicitan asilo ha causado problemas en la notificación y pagos, generando inquietudes legales y recomendaciones para cumplir con la obligación a pesar de pausas judiciales. Asi lo informó Yesenia Iacona, venezolana y abogada especializada en leyes de inmigración y negocios en EEUU.

Impacto y problemática en la notificación

La nueva tarifa ha provocado dificultades en la comunicación hacia los solicitantes, afectando a más de 1000 venezolanos que no recibieron información de que debían realizar dicho pago.

Algunos abogados han denunciado que, en ciertas zonas, casos de solicitantes que no han realizado el pago han sido desestimados.

"Me guía con preocupación que al parecer la nueva tarifa aplicada al asilo ha generado caos, 1000 de solicitantes nunca recibieron como tal correo o información sobre dónde tenían que pagar la cuota..."

A pesar de que la medida no se ha aplicado igual en todas las regiones, la preocupación persiste.

Recomendaciones frente a la pausa judicial y seguimiento de notificaciones

Aunque una instancia judicial haya suspendido temporalmente el cobro, se aconseja a los solicitantes realizar el pago para evitar posibles complicaciones futuras con su caso.

"Aunque esté pausado por una corte, señor, haga la tarea, pague los 100 dólares, no importa aunque esté pausado, porque hoy, mañana o pasado igual van a tener que pagarlos", enfatizó un especialista en inmigración.

Se recomienda además mantener actualizada la dirección postal y realizar el cambio en el servicio postal para asegurar la recepción de notificaciones relacionadas.

Este escenario refleja la necesidad de atención meticulosa a los procesos administrativos en materia migratoria para evitar consecuencias legales y administrativas inesperadas.

