Venezolanos en Colombia: sepa cómo solicitar el duplicado del PPT paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos en Colombia pueden solicitar el duplicado del Permiso de Protección Temporal (PPT) en casos de pérdida, hurto, deterioro del documento o corrección de datos.

Primer paso: diligenciar el FUT

El trámite comienza con el Formulario Único de Trámites (FUT), un requisito obligatorio para iniciar la solicitud. Este formulario debe completarse en la página web de Migración Colombia y se debe diligenciar uno por cada documento que se desee tramitar.

Al finalizar, el sistema genera un radicado que será solicitado durante el proceso.

Cómo agendar la cita en Migración Colombia

Luego de completar el FUT, el solicitante debe agendar una cita en línea. Este procedimiento se realiza únicamente los domingos a partir de las 5:00 pm. Al ingresar al sistema, se debe seleccionar el trámite “Duplicado PPT por pérdida o hurto”, elegir la oficina más cercana y escoger una fecha disponible.

El medio digital vbr_vzlanoticias informó que la oficina de Medellín no exige cita previa para este trámite. En esta sede, la atención es directa de lunes a viernes, en horario de 7:00 am a 12:00 pm, lo que facilita el proceso para los residentes de esa ciudad.

Documentos necesarios para la cita

El día de la atención presencial, es indispensable presentar los recaudos exigidos. Entre ellos se incluyen:

Copia digital del PPT extraviado

RUMV en formato físico y digital

Cédula de identidad o pasaporte, aunque estén vencidos

Declaración de extravío emitida por notaría

Comprobante del FUT radicado

Durante la cita, el personal tomará nuevamente los datos biométricos del solicitante.

Costo del trámite y entrega del documento

El duplicado del PPT tiene un costo de 19.000 pesos colombianos, que debe pagarse en el Banco de Occidente o por los medios electrónicos autorizados.

El mismo día de la cita, Migración Colombia enviará el recibo de pago al correo electrónico registrado y notificará el tiempo estimado para la entrega del nuevo documento.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube