¿Aún esperas tu cheque de la SSA? La nueva regla que obliga al Gobierno a enviarte el pago en papel

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) consolidó la transición hacia los pagos electrónicos para optimizar la seguridad y reducir los gastos operativos del sistema federal.

Desde septiembre de 2025, la entrega de beneficios mediante depósito directo o tarjetas de débito se estableció como la norma general para millones de jubilados y pensionados, dejando atrás la dependencia del servicio postal.

Objetivo

Esta medida busca blindar los fondos contra posibles fraudes y garantizar que el dinero llegue sin retrasos a sus destinatarios.

No obstante, el organismo reconoce que la digitalización total representa un reto para ciertos sectores vulnerables, por lo que mantiene canales abiertos para evaluar casos específicos que requieren atención personalizada.

Para proteger a quienes enfrentan barreras tecnológicas o geográficas, el Gobierno mantiene vigente un sistema de exenciones que permite seguir recibiendo cheques físicos en papel según detalla El Cronista.

¿Quiénes pueden cobrar en físico?

El proceso no es automático: los beneficiarios sin acceso a cuentas bancarias o que residen en zonas con servicios financieros limitados deben presentar una solicitud formal ante el Departamento del Tesoro.

Resulta importante que los interesados demuestren que el cobro digital no es viable en su situación particular para obtener esta autorización temporal.

Con este mecanismo, las autoridades intentan equilibrar la modernización del sistema con la inclusión de las personas mayores o con discapacidades que aún dependen del formato tradicional de pago.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube