Del insulto en vivo al reencuentro: Carolina Sandoval y Liliana Rodríguez protagonizan nuevo enfrentamiento

Carolina Sandoval, una de las presentadoras más queridas de la TV en español, jamás olvidará aquel momento en el que Liliana Rodríguez, hija del ídolo José Luis Rodríguez “El Puma”, la descolocó frente a las cámaras con una frase que aún esta presente en la memoria de los televidentes: “No seas estúpida, Carolina, por el amor de Dios”. Ese encontronazo encendió titulares y quedó grabado como uno de los episodios más tensos de la farándula latina.

El destino volvió a cruzarlas, pero ahora en un contexto distinto. Esta vez, la reunión se dio en la casa de Liliana Rodríguez durante la grabación de una entrevista para el programa ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision. Aunque la tensión del pasado flotaba en el aire, ambas se mostraron más calmadas y Carolina no dudó en bromear sobre la situación:

"Vine a su casa… la única persona que me ha llamado ‘estúpida’ a nivel nacional”

Liliana habla sin filtros

Liliana no suavizó sus palabras y dejó claro que no piensa cambiar por complacer a nadie: “Yo prefiero ser como soy y no decir lo que otros esperan escuchar”. Durante la charla, se confesó sobre temas personales y familiares que durante décadas han acaparado titulares, en especial la complicada relación entre sus famosos padres, El Puma y Lila Morillo.

“Si mis padres hubieran seguido juntos, mi mamá habría sido la mujer más infeliz del planeta”, confesó.

También aceptó que, tras tantos intentos fallidos de reconciliación familiar, llegó a una conclusión dura: “Si no pasó, es porque a Dios no le dio la gana”.

Entre errores y perdón

Aunque reconoció que tanto su padre como su madre cometieron errores que impidieron una relación “civilizada” después de la ruptura, Liliana defendió a su madre y subrayó que todos somos humanos. “Mi mamá no lo hizo perfecto, pero jamás la voy a juzgar por eso”, aseguró con firmeza.

