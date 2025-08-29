“Mi bella genio”: de esta manera su protagonista conmemora los 60 años del programa

Suscríbete a nuestros canales

Barbara Eden, la eterna Jeannie de "Mi bella genio", conmovió a sus seguidores al recrear su pose característica con los brazos cruzados y una sonrisa pícara para celebrar sus 94 años. La fotografía, compartida en su cuenta de Instagram donde acumula cerca de 130 mil seguidores, rápidamente se volvió viral . "¡Tomémonos todos un momento para desear a nuestra rubia favorita, icono del entretenimiento y leyenda de Hollywood Barbara Eden un MUY FELIZ CUMPLEAÑOS hoy!", decía el pie de foto.

Con más de 70 años de carrera, Eden ha protagonizado 25 películas, 19 telefilmes y 5 programas de televisión, aunque su papel más memorable sigue siendo el de la genio Jeannie en la serie que cumple 60 años en septiembre de 2025. La actriz, que comenzó su ascenso al estrellato en "The Johnny Carson Show", interpretó a la genio de 2.000 años que se enamora del astronauta Tony Nelson (Larry Hagman) durante cinco exitosas temporada. A pesar de su edad, Eden mantiene una agenda activa viajando y participando en eventos públicos, afirmando que "conectar con mis fans es muy importante para mí" y destacando la amabilidad de su audiencia.

Secretos de vitalidad y longevidad

En entrevistas recientes, Eden reveló sus hábitos para mantenerse saludable: "Solía hacer ejercicio todo el tiempo [...] Ahora tengo una bicicleta estática y levanto dos kilos". Aunque extraña las clases de spinning y la camaradería del gimnasio, adaptó su rutina durante la pandemia y descubrió que "caminar a paso ligero [...] es bueno para las rodillas y los tobillos". Su filosofía alimenticia sigue el mantra de su madre: "moderación en todas las cosas", aunque confiesa su debilidad por los dulces: "Me gustan los bombones [...] ¿Quieres regalarme algo? Dame cualquier cosa dulce".

Belleza atemporal y proyectos actuales

Su rutina de cuidado facial incluye productos accesibles y de lujo: "Me lavo la cara con Cetaphil todas las noches" y utiliza el "Sérum Reparador de Estée Lauder". Eden, quien aprendió técnicas de maquillaje en sets de filmación, enfatiza que "nunca me acuesto sin lavarme la cara". La actriz sigue participando en convenciones y encuentros con fans, demostrando que su espíritu laboral permanece intacto: "Si no lo intentas, no vas a hacer nada. Yo digo que estés ocupado. Sé productivo". Próximamente participará en eventos conmemorativos por el 60 aniversario de "Mi bella genio", reviviendo el legado de su personaje más querido.

