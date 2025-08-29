Una leyenda del cine se une al nuevo proyecto de Marvel: conoce todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Jackie Chan, conocido por películas como Impacto inminente y The Karate Kid, reveló en una entrevista exclusiva con el medio chino HK01 que su equipo de especialistas, Jackie Chan Stunt Team, está a cargo de las secuencias de acción en Spider-Man: Brand New Day. Chan visitó el set de filmación en Londres y confirmó su participación como director de acción del proyecto: "Fui a ver sus ensayos y el director se emocionó mucho cuando me vio". Esta colaboración marca la reunión del equipo con el director Destin Cretton, tras su trabajo conjunto en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

La cinta, dirigida por Cretton y programada para estrenarse el 31 de julio de 2026, contará con Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, junto a figuras como Zendaya, Jon Bernthal (Punisher), Mark Ruffalo (Hulk) y Michael Mando (Scorpion). Además, se confirma la incorporación de Tramell Tillman (Severance), aunque su personaje sigue siendo un secreto. La trama seguirá a Parker intentando dejar atrás su identidad heroica para centrarse en la universidad, hasta que una nueva amenaza lo obliga a regresar.

Villanos y expectativas elevadas

Según rumores de medios especializados, el personaje de Scorpion (Michael Mando) tendrá un papel sustancial aunque no será el villano principal, y podría preparar el terreno para una transformación futura vinculada al simbionte Venom. La película también explorará el legado de Spider-Man: No Way Home, donde Parker decidió borrar su identidad del conocimiento público. La participación de Chan y su equipo promete secuencias de lucha innovadoras, combinando el estilo clásico de acrobacias prácticas con efectos visuales cutting-edge.

Spider-Man: Brand New Day se perfila como un parteaguas en el Universo Cinematográfico de Marvel, integrando elementos de franquicias previas y sentando las bases para futuras entregas. La filmación, que comenzó en agosto de 2025 en Glasgow y Pinewood Studios, ya ha generado expectativa con imágenes de Holland realizando escenas arriesgadas, como balancearse junto a un tanque en movimiento. Con Jackie Chan aportando su expertise, la película promete elevar el listón de las secuencias de acción en el género de superhéroes.

