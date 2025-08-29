¡Boda a la vista! La mega despedida de soltera de Selena Gómez que encendió Instagram

Suscríbete a nuestros canales

Selena Gomez volvió a sacudir Instagram con un carrusel de 16 fotos que dejaron a sus más de 417 millones de seguidores completamente fascinados. Por fin, sucede un paso más desde que anunció su compromiso con Benny Blanco los fans estaban ansiosos por ver el camino al altar y en esta oportunidad, sin necesidad de escribir una sola palabra, la estrella presumió cómo vivió su despedida de soltera en México.

Cabo San Lucas, el escenario del adiós a la soltería

El destino elegido fue Cabo San Lucas, donde la actriz y cantante disfrutó de días de playa, música y diversión en compañía de seis amigas cercanas, entre ellas Racquelle Stevens, productora de sus proyectos documentales, y la empresaria Courtney Lopez, una de sus confidentes de toda la vida. Entre los detalles más comentados de la fiesta, destacaron un velo blanco, letras gigantes con la palabra “BRIDE”, globos con el mensaje “Mrs. Levin” que es el apellido real de su prometido y hasta un vídeo con mariachis cantando con caretas del prometido.

Diversión al estilo Hollywood

Las actividades de las chicas fueron de lo más variadas: desde ver la comedia De boda en boda, hasta cenas bajo las estrellas, cócteles frente al mar, paseos en yate y un espectáculo de fuegos artificiales. La velada terminó con un fiestón en altamar donde Gomez y sus amigas bailaron sin parar.

El gran día cada vez más cerca

Aunque la fecha exacta de la boda sigue siendo un misterio, todo apunta a que la ceremonia se celebrará en septiembre de 2025. Selena ya lo había dicho en una entrevista reciente: “Nunca me había sentido tan segura de algo”. Y a juzgar por la felicidad que reflejan sus publicaciones, la estrella de Texas está más que lista para dar el “sí, acepto”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube