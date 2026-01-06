Piqué y Clara Chía, víctimas de su pasado: el incómodo episodio que arruinó su paseo en España

Una simple caminata por las calles de España se transformó en un episodio inesperado para el exfutbolista Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía.
Un grupo de jóvenes que viajaban en un carro reconocieron a la pareja caminando por las calles de Barcelona y decidieron hacerles una broma pesada reproduciendo a todo volumen un éxito musical de Shakira que "claramente" dedicó a Piqué.
El episodio en la calle: un gesto que se volvió viral
El video que comenzó a circular muestra a Gerard Piqué caminando con Clara Chía por una vía concurrida cuando un automóvil se aproxima. Los ocupantes del vehículo suben el volumen de la música mientras cantan entre risas, creando un ambiente ruidoso e inesperado que inmediatamente llamó la atención tanto de la escolta como del mismo Piqué.
El exfutbolista, lejos de reaccionar con confrontación, optó por continuar su paso con calma, acompañando la situación con una actitud discreta. Clara Chía, por su parte, se mantuvo a su lado sin pronunciar palabra, sin gestos visibles de molestia o respuesta directa.
La historia detrás de la canción y la relación
La canción que se convirtió en protagonista de esta escena no fue una elección al azar: nació en un contexto cargado de emociones, tras la separación pública de Shakira y Piqué, una relación que duró más de una década y fue seguida por millones de fans alrededor del mundo. El lanzamiento de ese tema por parte de la cantante generó un impacto inmediato, ya que su letra una expresión de sensaciones vinculadas a la ruptura y la superación.
Piqué y Clara Chía, sin haber buscado protagonismo esa tarde, se encontraron nuevamente en el centro de la atención mediática por un gesto ajeno a ellos.
