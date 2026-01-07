Festival

Viña del Mar 2026: así se prepara la próxima edición del festival más grande de Latinoamérica

La 65ª edición del Festival se celebrará del 22 al 27 de febrero de 2026 en el emblemático Anfiteatro de la Quinta Vergara

El festival ha estructurado una oferta artística diversa para cada una de sus seis jornadas, combinando música internacional, latina y un bloque de humor con algunos de los comediantes más destacados y emergentes de Chile. La animación estará a cargo de los experimentados rostros televisivos Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Por primera vez en su historia, la organización presentó el 100% de la programación musical de una sola vez:

  • Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

  • Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, el comediante Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

  • Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, el humorista Esteban Düch y el grupo femenino de K-pop NMIXX.

  • Miércoles 25 de febrero: Juanes, la comediante Asskha Sumathra y Ke Personajes.

  • Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, la comediante Piare con P y Yandel en formato Sinfónico.

  • Viernes 27 de febrero: Paulo Londra, el humorista Pastor Rocha (Santiago Endara), Pablo Chill-E y Milo J.

Además de los shows principales, el festival mantiene sus tradicionales competencias. En la Competencia Internacional participarán artistas como Vanilla Ninja (Estonia) y Chiara Grispo (Italia), mientras que en la Competencia Folclórica se presentarán agrupaciones como Los Campedrinos (Argentina) y Rebolú (Colombia), todas en la lucha por la preciada Gaviota de Plata.

Cómo y dónde ver el festival

La transmisión oficial del Festival de Viña del Mar 2026 en Chile estará a cargo del canal Mega, que emitirá el evento a través de su señal abierta y su plataforma de streaming Mega Go. Para la audiencia a lo largo de Latinoamérica, el festival también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+. La cobertura radial será proporcionada por emisoras como Romántica FM, Radio Carolina y Radio Disney.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que este evento no solo es el más grande del país, sino también un potente motor de desarrollo económico y creación de empleo para la ciudad, atrayendo a millones de turistas. 

 

