Viña del Mar 2026: así se prepara la próxima edición del festival más grande de Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

El festival ha estructurado una oferta artística diversa para cada una de sus seis jornadas, combinando música internacional, latina y un bloque de humor con algunos de los comediantes más destacados y emergentes de Chile. La animación estará a cargo de los experimentados rostros televisivos Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Por primera vez en su historia, la organización presentó el 100% de la programación musical de una sola vez:

Domingo 22 de febrero : Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero : Pet Shop Boys, el comediante Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero : Jesse & Joy, el humorista Esteban Düch y el grupo femenino de K-pop NMIXX.

Miércoles 25 de febrero : Juanes, la comediante Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero : Mon Laferte, la comediante Piare con P y Yandel en formato Sinfónico.

Viernes 27 de febrero: Paulo Londra, el humorista Pastor Rocha (Santiago Endara), Pablo Chill-E y Milo J.

Además de los shows principales, el festival mantiene sus tradicionales competencias. En la Competencia Internacional participarán artistas como Vanilla Ninja (Estonia) y Chiara Grispo (Italia), mientras que en la Competencia Folclórica se presentarán agrupaciones como Los Campedrinos (Argentina) y Rebolú (Colombia), todas en la lucha por la preciada Gaviota de Plata.

Cómo y dónde ver el festival

La transmisión oficial del Festival de Viña del Mar 2026 en Chile estará a cargo del canal Mega, que emitirá el evento a través de su señal abierta y su plataforma de streaming Mega Go. Para la audiencia a lo largo de Latinoamérica, el festival también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+. La cobertura radial será proporcionada por emisoras como Romántica FM, Radio Carolina y Radio Disney.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que este evento no solo es el más grande del país, sino también un potente motor de desarrollo económico y creación de empleo para la ciudad, atrayendo a millones de turistas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube