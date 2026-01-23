Fritos de coliflor: una manera original de incluir esta hortaliza en la alimentación de los niños

Suscríbete a nuestros canales

La coliflor es una hortaliza comestible con un gran valor nutricional, es rica en fibra, vitamina C, K, y minerales. Esta se clasifica dentro de la familia de las crucíferas, al igual que el brócoli y el repollo, y se suele incluir en muchas dietas para sustituir alimentos con más carbohidratos.

A pesar de su versatilidad en la cocina y sus propiedades nutricionales, son muy pocas las personas que disfrutan consumirlo. Por ejemplo, los niños, suelen rechazar todos los platos que lo contienen.

Pensando en ello, te compartimos la receta de fritos de coliflor publicada en la web Recetas Nestles, esta es una manera original de presentar la hortaliza y complementar el almuerzo de los más pequeños de la casa.

¿Qué necesitas para elaborar fritos de coliflor?

Ingredientes

- Coliflor cortada en gajos medianos (1)

- Base para pescado frito (1 sobre)

- Huevo (1)

- Cebollín cortado finamente (½ ramito)

- Aceite vegetal para freír (300 ml)

Preparación

1. Cocinar los gajos de coliflor en una olla con abundante agua a fuego fuerte durante 6 a 8 minutos aproximados hasta dejarlas al dente.

2. Una vez listas, escurrir toda su agua.

3. Mientras, preparar la base para pescado frito según las indicaciones del envase con el agua bien fría, agregar el huevo y batir hasta homogenizar.

4. Luego, agregar el cebollín hasta integrar bien.

5. Pasar cada uno de los gajos por la mezcla y sumergir cuidadosamente en el aceite caliente a temperatura regulada, no tan fuerte y cocinar hasta dorar por todos lados.

6. Dejar en un papel absorbente y disfrutar recién preparados.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube