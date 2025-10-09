Venezuela registra 300 % más de lluvias: ministra de Ciencia y Tecnología explica las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 9 de octubre, la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó que Venezuela registra un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025.

Así lo expresó Jiménez en la inauguración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que sirve como "antesala" del encuentro climático COP30.

La ministra dijo que el río Orinoco ha registrado un crecimiento, por las precipitaciones, que "supera los últimos 60 años", reseñó EFE.



"Producto de este aumento de lluvias, de inundaciones, que afectaron a más de 7.000 familias venezolanas, vemos incrementos también en la proliferación de vectores, de enfermedades asociadas a vectores, como consecuencia de lo que hoy se denomina cambio climático, crisis climática, emergencia climática", añadió.



De igual modo, indicó que este Congreso, que se celebrará entre este jueves y viernes, es para poder hacer "resonancia" en la COP30, que se llevará a cabo en noviembre próximo en Brasil.

Desde el 1 de mayo de 2025, se inició oficialmente la temporada de ondas tropicales en Venezuela, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En tal sentido, indicó que este periodo se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre y que se estima la formación de al menos 60 ondas tropicales.

Las perturbaciones, al encontrar condiciones favorables, pueden evolucionar en el mar Atlántico a depresiones tropicales, tormentas o huracanes, explicó recientemente el presidente del Inameh, Reidy Zambrano, durante una entrevista.

Además, refirió que de ese total, entre 40 y 45 impactarán directamente el territorio venezolano.

Actualmente, el Inameh advirtió que la onda Nro. 42 está sobre el occidente venezolano.

