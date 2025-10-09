Detienen a una persona por apoyar una invasión extranjera a través de sus redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 08 de octubre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó la detención de una persona que, a través de sus redes sociales manifestó su apoyo a una posible acción militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio venezolano.

Según lo detallado por Cabello, el hombre escribió "bienvenidos los barcos gringos”, en alusión a los buques desplegados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

"Hoy agarramos a uno en Margarita, (...) escribió 'bienvenidos los barcos 'gringos'", dijo Cabello, en su programa semanal Con el Mazo Dando, sin dar más detalle sobre la persona detenida.

El también vicepresidente del PSUV, calificó de "miserables" a que quienes “están pidiendo invasión”, a su vez que reiteró que “no hay bombas solo matachavistas”.

“Y si a usted no le cae una bomba de las que lancen los ‘gringos’ por equivocación, nosotros vamos por ustedes”, advirtió.

Militares estadounidenses se encuentran desde hace más de un mes frente a las costas venezolanas

Padrino López advierte sobre posibles ataques

Este 08 de octubre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encendió las alarmas al advertir públicamente sobre la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos.

Estas posibles ofensivas abarcan operaciones militares desde el mar Caribe, incluyendo el uso de unidades de superficie y campañas aéreas.

Entre los métodos de agresión que el ministro advirtió se encuentran:

Bloqueos navales y el establecimiento de zonas de exclusión aérea.

El empleo de drones en operaciones de vigilancia o ataque.

La introducción de fuerzas especiales para ejecutar “acciones disruptivas” en suelo venezolano.

