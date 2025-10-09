Conviasa suma otra conexión a su red internacional: detalles de la nueva ruta

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estatal Conviasa se prepara para dar un salto geográfico con la inauguración de su nueva ruta intercontinental.

A través de su página web, se anunció que esta extensión conectará a Venezuela con China, haciendo una escala en Moscú, Rusia.

El nuevo itinerario, que será activado en las próximas semanas, no solo expande el mapa de destinos de la aerolínea venezolana, sino que también subraya el reforzamiento de los lazos diplomáticos y comerciales con dos potencias mundiales, informó TeleSur.

Detalles del viaje hasta China

Este lanzamiento se produce en un contexto de conmemoración, coincidiendo con el marco de los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y China en 2024.

La conexión Caracas-Moscú-Guangzhou es vista por la propia entidad aeronáutica como "una de sus rutas más ambiciosas hasta la fecha" y materializa acuerdos de alto nivel, demostrando el interés del país en diversificar sus alianzas estratégicas.

El trayecto, partirá desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con destino a Guangzhou (Cantón), China. La operación será cubierta por los Airbus A340-600, aeronaves de gran capacidad idóneas para vuelos de tan largo alcance, y tendrá una frecuencia quincenal.

Actualmente, el itinerario ya es visible en la plataforma web de Conviasa dentro de sus opciones de vuelos internacionales; no obstante, aún están pendientes de anunciarse las fechas exactas para el inicio de los viajes, así como los precios definitivos de los boletos.

Un total de 12 rutas internacionales

Con la adición del destino chino, Conviasa elevará su oferta a un total de 12 rutas internacionales.

Una de las expansiones más recientes tuvo lugar en julio de 2025, con la apertura de dos rutas sin escala hacia Cancún, México.

Estos vuelos con destino a la ciudad turística mexicana se activaron desde Maracaibo (estado Zulia) y Barquisimeto (estado Lara).

Iniciaron operaciones el 2 y 3 de julio, respectivamente, con frecuencias de una a dos veces por semana. Para estos trayectos se utilizan aeronaves Embraer 190. La salida desde Maracaibo es a las 7:30 p. m., y desde Barquisimeto a las 7:20 p. m., permitiendo un único equipaje de 23 kilos.

Pese a la información inicial sobre estas rutas directas, la cotización de boletos en la web de Conviasa solo permite, de momento, consultar precios para vuelos de ida y vuelta a Cancún con origen en Maiquetía, cuyos costos se sitúan entre los $350 y $400 por pasaje.

