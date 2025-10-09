Tormenta tropical Jerry se acerca a las costas de Venezuela: pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este 9 de octubre, que en las próximas horas estará cerca de las costas del estado Sucre la tormenta tropical Jerry, aunque calaran que este fenómeno atmosférico no representa ningún peligro para Venezuela.

"La tormenta tropical Jerry, se ubica en el punto más cercano que estará de nuestras costas, específicamente de la Península de Paria, estado Sucre, a 700 kms al noreste. Este sistema continuará alejándose progresivamente del territorio nacional", detalla el Inameh.

El Inameh también detalló que para este jueves 9 de octubre, se prevé nubosidad parcial en buena parte del país.

Sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, sur de Aragua, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, oeste de Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Además, advirtió que Onda Nro. 42 está sobre el occidente venezolano.

Por lo que se aprecia, cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; así mismo, se observan mantos nubosos asociados a precipitaciones variables al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, oeste de Anzoátegui, Apure, este de Barinas, Guárico, este de Cojedes, sur de Aragua, Portuguesa, sur de Lara, este y oeste de Falcón, oeste de Yaracuy, Mérida y Zulia.

