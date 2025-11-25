Si tienes los ojos marrones, este consejo es para ti: conoce el color de máscara de pestañas que debes utilizar

Suscríbete a nuestros canales

El maquillaje sigue reinventándose y, dentro de él, las pestañas han pasado a un primer plano como elemento clave para realzar la expresión del rostro. Aunque la máscara negra continúa siendo un producto indispensable en cualquier neceser, las tendencias actuales apuestan por nuevas tonalidades que permiten abrir la mirada, suavizar los rasgos o resaltar el color natural del iris.

Esta evolución responde a una búsqueda de resultados más personalizados y versátiles, capaces de ofrecer frescura y luminosidad sin necesidad de recargar el maquillaje. Hoy, las máscaras de colores conquistan cada vez a más expertas y usuarias porque permiten jugar con la mirada de una manera sencilla, creativa y favorecedora.

Las máscaras de pestañas de colores han dejado de ser un producto reservado para ocasiones especiales. Tonos como el verde, el azul, el gris, el marrón o el burdeos han encontrado su lugar junto al clásico negro, aportando diferentes efectos según el estilo y el resultado deseado.

Entre ellos, la máscara marrón se ha convertido en una alternativa muy popular porque ofrece una definición más suave, ideal para quienes buscan un acabado natural y rejuvenecedor. Favorece especialmente a quienes tienen pestañas claras, pero también armoniza con ojos oscuros al suavizar la apariencia de los rasgos.

Otra opción en tendencia es el gris, que algunos maquilladores consideran uno de los nuevos imprescindibles. Un gris ahumado puede perfilar los ojos sin endurecer la expresión, evitando el efecto marcado que en ocasiones puede generar el negro al resaltar las líneas de expresión.

Lo que debes usar si tienes ojos marrones

La elección del color adecuado depende del tono de los ojos. Expertas como Esther Nieto recomiendan el burdeos o el morado para potenciar el verde del iris, mientras que a los ojos marrones les favorecen especialmente los verdes y púrpuras al reforzar sus matices cálidos. Eso sí, utilizar el burdeos requiere técnica, ya que mal aplicado puede hacer lucir la mirada más apagada.

¿Y qué pasa con el negro? Los maquilladores recuerdan que sigue siendo un gran aliado para abrir el ojo y aportar efecto lifting, siempre que se aplique con moderación.

Un truco profesional consiste en concentrar el producto en la raíz de las pestañas y terminar peinándolas con un cepillo limpio para evitar grumos, asegurando un acabado definido pero ligero. Además, para prevenir manchas en párpados u ojeras, una fórmula resistente al agua es la mejor opción.

