Pestañas largas y fuertes: trucos caseros para que estén saludables y voluminosas sin necesidad de usar máscara

Lucir pestañas largas y fuertes es un sueño de muchas mujeres, por lo que optan por utilizar algunas técnicas que lo permitan, incluyendo las máscaras de pestañas, ese elemento esencial en muchos kits de maquillaje.

Cabe acotar que, el uso constante de mascarillas puede debilitar las pestañas y causar irritación, para evitarlo, existen tratamientos caseros que pueden ayudarte a lucirlas largas y voluminosas sin necesidad de recurrir a la máscara de pestañas.

¿Qué hacer para lucir pestañas largas y fuertes?

1. Aceite de ricino: es conocido por sus propiedades para fortalecer y estimular el crecimiento de las pestañas. Aplica una pequeña cantidad cada noche antes de dormir usando un cepillo limpio de máscara de pestañas.

2. Aceite de almendras: rico en vitamina E, ayuda a nutrir y fortalecer las pestañas. Aplica unas gotas en hisopo antes de acostarte.

3. Aloe vera: es excelente para hidratar y fortalecer las pestañas. Extrae el gel de una hoja de aloe vera y aplícalo con un cepillo limpio. Déjalo actuar durante la noche y enjuaga por la mañana.

4. Té verde: contiene antioxidantes y vitaminas que promueven el crecimiento de las pestañas. Prepara una infusión, déjala enfriar y aplícala con un algodón. Hazlo dos veces al día para mejores resultados.

5. Vaselina: es un remedio clásico para hidratar y fortalecer las pestañas. Aplica una pequeña cantidad antes de dormir para mantenerlas hidratadas y evitar su caída.

6. Dieta saludable: una dieta rica en vitaminas y minerales es esencial para el crecimiento de las pestañas. Asegúrate de consumir alimentos ricos en vitamina E, biotina y ácidos grasos omega-3, como nueces, pescado y vegetales de hoja verde.

7. Desmaquillado suave: evita frotar tus ojos al desmaquillarte. Usa un producto suave y natural, como una mezcla de aceite de oliva y agua micelar, para eliminar los restos de maquillaje sin dañar tus pestañas.

Con estos trucos caseros, podrás mantener tus pestañas saludables y voluminosas sin necesidad de usar máscara de pestañas.

¡Evita!

1. Aplicar demasiado producto. Usar una cantidad excesiva de aceite o gel puede causar irritación en los ojos. Solo necesitas una pequeña cantidad para cubrir las pestañas.

2. No limpiar las pestañas previamente. No se recomienda aplicar el tratamiento sobre pestañas sucias o con restos de maquillaje puede obstruir los folículos y reducir la efectividad del tratamiento.

3. No ser consistente. La falta de consistencia es uno de los mayores errores. Para ver resultados, es importante aplicar el tratamiento todas las noches.

4. No enjuagar por la mañana. Dejar el producto en las pestañas durante el día puede atraer polvo y suciedad, lo que puede causar irritación. Asegúrate de lavar tus pestañas por la mañana.

5. Usar productos de baja calidad. Utilizar aceites o productos de baja calidad puede no solo ser ineficaz, sino también perjudicial para tus pestañas y ojos.

6. No tener paciencia. Esperar resultados inmediatos puede llevar a la frustración. Los tratamientos naturales toman tiempo, generalmente entre 4 a 6 semanas para mostrar resultados visibles.

7. No evitar el contacto con los ojos. Es crucial evitar que los aceites entren en contacto con los ojos, ya que pueden causar irritación. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua.

8. Usa un cepillo limpio. Asegúrate de que el cepillo que uses para aplicar el tratamiento esté limpio para evitar infecciones.

