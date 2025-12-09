Neumáticos de invierno en EEUU: guía completa sobre cómo elegirlos y las mejores marcas del mercado

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), con la llegada del invierno, en muchos estados los conductores deben prepararse o adecuar sobre la marcha sus autos para evitar verse afectados por las diferentes manifestaciones invernales que puedan dañar su vehículo o incluso poner en riesgo su vida y la de terceros.

Uno de los factores más importantes es el de equipar su automóvil con neumáticos adecuados para el invierno, porque son cruciales para la seguridad cuando la temperatura desciende.

¿Por qué un se debe usar un neumático estándar?

Lo primero que debe saber es que la necesidad principal de los neumáticos de invierno reside en el comportamiento de los neumáticos estándar -es decir, de verano o para todas las estaciones- cuando la temperatura ambiente cae por debajo de 7 °C.

El caucho de los neumáticos de verano se endurece significativamente por debajo de esa temperatura, perdiendo elasticidad y, lo más importante, su capacidad de agarre al pavimento, incluso si está seco.

Características y ventajas de los neumáticos de invierno

Los neumáticos de invierno están hechos de un compuesto de goma especial que permanece flexible y elástico a bajas temperaturas.

Un neumático diseñado para el invierno debe tener tres características clave: una composición de caucho específica, un patrón de banda de rodadura agresivo y las marcas de certificación adecuadas.

El material debe ser rico en sílice (o resinas) para garantizar que el caucho se mantenga blando y flexible a temperaturas inferiores a 7 °C, permitiendo un contacto óptimo con la carretera.

Tienen un dibujo con ranuras y canales mucho más profundos y anchos que los neumáticos de verano.

Tienen laminillas (Sipes), que son los cortes finos y numerosos que se ven en los bloques del dibujo. Estas laminillas actúan como miles de pequeños bordes adherentes, "mordiendo" el hielo y la nieve compactada para proporcionar una tracción y frenada excepcionales.

Ventajas de los cauchos de invierno

Ofrecen un agarre superior no solo en nieve y hielo, sino también en carreteras frías y mojadas.

Gracias a su diseño, reducen drásticamente el riesgo de aquaplaning al evacuar mejor el agua y el barro.

En condiciones invernales (nieve o hielo), la distancia de frenado con neumáticos de invierno puede ser significativamente menor que con neumáticos de verano.

Por ejemplo, a 50 km/h sobre nieve, un coche con neumáticos de invierno puede frenar hasta en $32 metros, mientras que con neumáticos convencionales podría necesitar $63 metros o más.

¿Cuáles son las marcas más recomendadas en EEUU?

El portal especializado, Siempre Auto, ha realizado una recopilación de los que considera son los mejores neumáticos de invierno.

La lista está basada en la experiencia y reseñas de usuarios y expertos:

Bridgestone Blizzak (unos $130 por neumático): está diseñado para un rendimiento de conducción invernal que logra mantener el control de su vehículo, sobre todo en carreteras con hielo.

Destacan que su dibujo y compuesto hace que tenga una buena durabilidad para más de 40,000 millas y es una de las mejores opciones del mercado.

Además, se vende para todo tipo de autos, desde compactos hasta SUV de gran tamaño.

Hankook Winter i*cept (unos $102 por neumático): ofrecen un buen agarre tanto en carreteras heladas como en nieve ligera.

Destacan que está hecho de una tecnología que aguanta fuertes temperaturas bajo cero sin perder condiciones y viene con opción de clavos y se vende para todo tipo de vehículos, desde cupés, sedanes, SUV y camionetas pick-up.

Michelin Pilot Alpin 6 (unos $230 por neumático): ofrecen control en cualquier condición invernal y mejoran el rendimiento de frenado en todo tipo de superficies invernales como nieve, mojado, seco.

Destacan que tiene un dibujo direccional de la banda de rodadura con ranura central que aumenta la resistencia al aquaplaning.

Además, tiene mejor agarre en nieve, mojado y seco gracias al compuesto de banda de rodadura de última generación que integra un nuevo polímero funcional.

Firestone Winterforce 2 UV (unos $180 por neumático): diseñado para camionetas pickup, CUV y SUV.

Destacan que está certificado con la designación “3-Peak Mountain Snowflake” gracias a su compuesto especial para clima frío, ranuras abiertas en los hombros y diseño de banda de rodadura que ofrece un mejor agarre en condiciones invernales.

Además, ofrece una buena durabilidad en el tiempo.

Neumático Cooper Discoverer True North Winter (unos $80 por neumático): ofrece un control y una maniobrabilidad ideales para condiciones extremas.

Destacan que cuenta con un compuesto que ofrece una mayor tracción en mojado y menor distancia de frenado sobre nieve.

Señalan que es ideal para quienes viajan diariamente al trabajo en carreteras aradas y tratadas, y se enfrentan a la nieve derretida y el hielo negro durante los meses de invierno.

