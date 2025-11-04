Ricardo Montaner anuncia su despedida de los escenarios con "El Último Regreso World Tour 2026": conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Montaner, el icónico intérprete de éxitos como "Me va a extrañar" y "Tan enamorados", anunció hoy su regreso a los escenarios con lo que ha denominado "El Último Regreso World Tour 2026", marcando el fin de su pausa musical y el comienzo de una despedida épica que recorrerá tres continentes.

La gira, que iniciará el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires, representa no solo su retorno tras varios años sin presentarse en vivo, sino lo que el artista describe como "una renovación de votos" con el público que lo ha acompañado durante sus más de cuatro décadas de carrera.

El anuncio oficial llega cargado de emoción y nostalgia para los millones de seguidores del cantautor, quien confesó en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", haciendo referencia al descanso que se tomó después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida. Con estas palabras, Montaner deja claro que el llamado del escenario y la conexión con su audiencia siguen siendo impulsos imposibles de ignorar, incluso después de haberlo conseguido todo en la industria musical.

Un itinerario continental

La gira despegará en Argentina con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba durante febrero de 2026, para luego continuar su marcha triunfal por Uruguay, Paraguay y Costa Rica. El tour tomará fuerza en Colombia antes de adentrarse en territorio mexicano, donde ofrecerá más de una decena de conciertos entre abril y mayo, anticipando llenos totales en cada una de sus presentaciones.

La travesía sudamericana continuará durante el verano con escalas en Ecuador, Perú y Chile, para luego cruzar hacia el norte con actuaciones programadas entre agosto y septiembre en Estados Unidos y República Dominicana. El cierre de esta gira monumental incluirá varias ciudades europeas, con confirmadas actuaciones en España, Francia e Italia, aunque las fechas específicas se anunciarán progresivamente.

Legado y reconocimientos

Con 68 años de edad y una carrera que abarca 25 álbumes de estudio, Montaner llega a esta gira con las credenciales más altas de la industria musical. Su vitrina de trofeos incluye el Latin Grammy a la Excelencia Musical que recibió en 2016 y el galardón a la Mejor Canción Tropical en 2021 por "Dios así lo quiso", tema que grabó junto al legendario Juan Luis Guerra.

Más recientemente, el artista fue distinguido con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año por "Amén" (2022), grabada en compañía de sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna, además del colombiano Camilo. El reconocimiento a su trayectoria se consolidó en 2024 cuando recibió el Latin American Music Awards Legacy, un testimonio de la huella imborrable que ha dejado en la música latina.

