¿Otro amor que se acaba? Los rumores detrás de la aparente ruptura de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, que comenzó a principios de 2023 y se mantuvo mayormente discreta, podría haber llegado a su fin. Después de meses de especulaciones, los rumores sobre una ruptura entre la empresaria y el actor se hicieron más fuertes luego de que Chalamet no asistiera al cumpleaños número 70 de Kris Jenner, madre de Kylie.

El Cumpleaños de Kris Jenner: ¿Una señal de distanciamiento?

El evento, celebrado en la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, fue uno de los momentos más esperados de la temporada social, con invitados de lujo como Beyoncé, Jay-Z, el Príncipe Harry, Meghan Markle y Justin y Hailey Bieber. Kylie Jenner asistió sola, luciendo un elegante vestido blanco, lo que llamó la atención de los medios y generó especulaciones sobre su relación con Chalamet.

Fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la empresaria parecía "solitaria" durante la fiesta, lo que alimentó los rumores de que su relación con el actor de Dune había llegado a su fin.

¿Una ruptura silenciosa?

En medio de estos rumores, Timothée Chalamet se mantuvo hermético sobre su vida personal. En una reciente entrevista con la revista Vogue, el actor evitó hablar de su relación con Kylie, limitándose a decir que "no había nada que comentar" sobre su vida sentimental. Esta falta de respuesta, sumada a su ausencia en eventos clave, alimenta aún más la especulación sobre una posible ruptura.

A lo largo de su relación, Kylie y Timothée mantuvieron un bajo perfil, evitando las muestras públicas de cariño. Sin embargo, hicieron algunas apariciones juntos en eventos públicos, lo que dio indicios de su vínculo. A pesar de su discreción, la especulación sobre su relación nunca dejó de generar atención mediática.

