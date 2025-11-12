¡Miss Venezuela World 2025 es hoy! Conoce las candidatas más fuertes a llevarse la corona esta noche

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Venezuela World 2025 se acerca, y con ello, las especulaciones sobre quién se llevará la ansiada corona. Este año, el certamen no solo está marcado por la belleza y el carisma, sino también por la tensión en torno a las declaraciones de las candidatas y sus ambiciones. Algunas

A continuación, analizamos a las candidatas más fuertes, aquellas que tienen lo que se necesita para triunfar en uno de los certámenes de belleza más importantes de Venezuela y el mundo.

Yaracuy: La Sorpresa del Año

Una de las grandes sorpresas en este Miss Venezuela World es Gabriela de la Cruz, Miss Yaracuy. Aunque no es la favorita de todos, su consistencia en la competencia y su notable crecimiento personal la posicionan como una amenaza para cualquiera. Con una historia de vida potente y una madurez que le falta a otras participantes, Yaracuy tiene el perfil ideal para llevarse una de las coronas.

Su adoración por los certámenes de belleza iniciaron hace años y esa determinación la llevó a alcanzar en 2019 el título de Miss Earth Carabobo, lo que le permitió convertirse en candidata oficial para el Miss Supranational Venezuela. En este importante certamen, representó con elegancia al estado Carabobo, obteniendo la corona el 22 de agosto de 2019.

Monagas: Belleza y Carácter en Ascenso

Otra de las favoritas es Gabriela Villegas, Miss Monagas, una candidata que ha demostrado ser una de las más consistentes durante todo el certamen. Con un rostro espectacular y una personalidad cautivadora, Monagas ha logrado destacar en pruebas deportivas y entrevistas. Su dulzura, acompañada de una clara proyección en los retos, la convierte en una fuerte candidata, aunque aún tiene espacio para mejorar su proyección social.

En 2019 ganó el Miss Teen Mundial Bolívar, para el 2022 representó a Bolívar en Reina del Mundo Venezuela donde se llevó la corona.

Miranda: La Firme Candidata para Miss Internacional

Clara Vegas, Miss Miranda ha sido una de las más mencionadas durante la temporada del certamen. Con una belleza clásica y una conexión evidente con la idea de Miss Mundo, su perfil parece encajar perfectamente con los estándares internacionales. No obstante, su seguridad en las respuestas y su afinidad por certámenes como Miss Universo hacen que su camino hacia la corona del Miss Venezuela World sea incierto. Aunque no se destaca como la favorita para este concurso en particular, su actitud diplomática y su carisma podrían hacerla brillar en otras competencias internacionales.

Zulia: Carisma y Audacia a Toda Prueba

Valeria Di Martino, Miss Zulia, es otra de las grandes revelaciones de este certamen. Su personalidad arrolladora ha causado tanto admiración como críticas, pero es innegable que despierta pasiones. Con un rostro exótico y una presencia que no pasa desapercibida, Zulia tiene el potencial para conquistar no solo al público, sino también al jurado. Aunque algunos cuestionan si su estilo audaz encajará con el perfil de Miss Internacional, su elegancia y su carisma podrían ser sus armas secretas para alzarse con la victoria.

Mérida: Belleza y Elegancia que No Pueden Pasar Desapercibidas

Milena Soto , Miss Mérida, aunque no se destaca por su dominio del inglés como otras candidatas, es una de las más elegantes del certamen. Su porte y su presencia en el escenario la convierten en una de las favoritas para representar a Venezuela en Miss Supranational. Aunque aún falta ver cómo se comporta en los retos y entrevistas, su naturaleza serena y su físico imponente podrían ser factores clave para un éxito rotundo en certámenes internacionales.

¿Qué Candidata Tiene Lo que Se Necesita?

Este Miss Venezuela World 2025 promete ser una de las ediciones más competitivas y emocionantes. Con varias candidatas fuertes, cada una con sus fortalezas y debilidades, el camino hacia la corona está lleno de incertidumbre. Sin embargo, lo que está claro es que no será un certamen fácil de predecir. Algunas tienen todo lo necesario para conquistar los escenarios internacionales, mientras que otras deberán superar obstáculos internos antes de llegar a la meta. Lo único cierto es que, al final, el Miss Venezuela World 2025 nos dejará una nueva reina, y el país entero estará pendiente de quién se llevará la corona.

