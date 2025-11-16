"Old School Reggaeton" en Caracas: leyendas de la música urbana vibraron en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Monumental Simón Bolívar se transformó anoche en una máquina del tiempo para miles de fanáticos que se dieron cita para revivir la época dorada de su juventud con el concierto "La Old School del Reggaeton".

A pesar de la euforia general, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Tony Dize, uno de los artistas, pautados en la lista oficial, no pudo presentarse. Si bien no hubo un comunicado oficial durante el show, fuentes cercanas al artista señalan que su ausencia pudo estar relacionada con los problemas legales y financieros que ha enfrentado en el pasado con compañías discográficas, lo que limita su capacidad para cumplir con compromisos internacionales de esta magnitud.

Inicia la rumba al estilo de 'La Old School'

El encargado de encender la tarima fue Franco El Gorila, quien salió a las 7:15 de la noche, calentando la atmósfera con su flow pesado y directo. En 45 minutos, el público coreó éxitos como: "Dame de eso", "Maldita Guaya", "Sex Time", "Noche de Sexo" (Colaboración con Wisin & Yandel) y "Tírale".

A las 8:00 PM, el artista se despidió con emotividad hacía el público caraqueño: "Gracias al público y a Venezuela por el apoyo incondicional".

La fiesta continuó con el "Dueño del Sistema", J Álvarez, quien subió al escenario a las 8:30 PM y mantuvo la energía al tope con su repertorio clásico. Los asistentes corearon a todo pulmón temas que marcaron el género en años pasados: "La Pregunta", "Junto al Amanecer", "Se Acabó el Amor", "Esa Boquita" y "De Camino Pa' La Cima"

Antes de cerrar su presentación a las 9:30 PM, Álvarez devolvió el cariño a sus fanáticos criollos. "Gracias por el cariño y el respeto, Venezuela", dejando el escenario listo para el próximo artista.

Por su parte, De La Ghetto irrumpió a las 9:55 PM, y le demostró a los fanáticos por qué es uno de los artistas más versátiles del género. Su setlist fue una mezcla perfecta de clásicos de la vieja escuela y sus hits más recientes, interactuando constantemente con los asistentes.

Entre sus clásicos Old School cantó: "Sensación del Bloque", "Aparentemente" (Junto a Yaga & Mackie y Arcángel), "Tú Te Imaginas", "Es Difícil" y "Acércate".

Y entre sus nuevos éxitos, le dedicó al público: "Sola" y "Fronteamos Porque Podemos". Finalmente, cerró su exitosa presentación a las 10:51 PM con el popular tema "La Ocasión".

Los más esperados de la noche

El momento cumbre de la noche llegó a las 11:09 PM con la aparición de la "Caballota", Ivy Queen, quien se mostró profundamente conmovida por el recibimiento de sus fanáticos venezolanos, quedando en silencio en varios momentos mientras el público la ovacionaba y coreaba su nombre, visiblemente emocionada.

La "reina del Reguetón" no decepcionó a su público y entregó su repertorio más poderoso: "Quiero Bailar", "La Gata", "Papi Te Quiero", "Te He Querido, Te He Llorado" y "Yo Quiero Saber".

Ivy Queen se despidió a las 12:00 de la medianoche, dejando una sensación de empoderamiento y nostalgia.

Luego de la reina, llegó la dupla de Alexis y Fido, quienes tomaron el mando a las 12:12 AM y al iniciar, la pareja confesó su asombro por lo lleno del estadio: "Se siente increíble e irreal estar esta noche aquí".

Su hora de show estuvo cargada de éxitos bailables que hicieron estallar el Monumental: "5 Letras", "Donde Estés Llegaré", "Perreo Mundial", "Rompe La Cintura" y "Ojos Que No Ven".

El punto máximo de su presentación fue durante el tema "Bartender", cuando Alexis se bajó de la tarima para compartir tragos con los afortunados asistentes, una acción que enloqueció a los fanáticos. Se despidieron a la 1:15 AM.

La energía palpable del Estadio Monumental Simón Bolívar demostró que, a pesar de los años y la evolución del género, los clásicos de la vieja escuela mantienen una vigencia inquebrantable en Venezuela. La noche dejó en alto el legado de artistas como Ivy Queen, Tito El Bambino, y De La Ghetto, quienes conectaron con un público que ovacionó cada hit como si fuera la primera vez.

