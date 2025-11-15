Diosa Canales se pronuncia tras su salida de "La Casa de Alofoke 2": esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

La vedette venezolana Diosa Canales usó sus redes sociales este sábado, para pronunciarse tras ser sacada en pijamas de "La Casa de Alofoke 2".

"Buenas tardes mi gente!!! Ya me encuentro fuera de La Casa de Alofoke. Me dirijo a todos los medios de comunicación de República Dominicana, deseo una rueda de prensa", indicó en su cuenta de Instagram.

La artista, que fue sacada de la competencia mientras dormía, llevaba 25 días en la casa sembrando el caos y protagonizando todos los dramas.

Esta salida abrupta se ampara en el artículo 4 de las reglas internas, que le da a la producción la potestad de eliminar a cualquier concursante sin previo aviso.

Ademas, se dió horas después de que él mismo Alofoke, Santiago Matías, publicara la advertencia a través de su cuenta de Instagram, donde mencionó que llevaría a cabo una "limpieza profunda".

Una acción que implicó también la expulsión de otros dos participantes.