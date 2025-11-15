¡Destronada y en pijama! El giro de Diosa Canales en la Casa de Alofoke 2 que nadie se esperaba

Suscríbete a nuestros canales

La Casa de Alofoke 2 acaba de vivir uno de sus capítulos más dramáticos y explosivos.

En una movida totalmente inesperada que dejó a los fans con la boca abierta, la vedette venezolana Diosa Canales fue sacada de la competencia.

El mismo Alofoke, Santiago Matías, público horas antes la advertencia a través de su cuenta de Instagram, donde mencionó que llevaría a cabo una "limpieza profunda".

Gran bombazo: Diosa se despide de la Casa

El escándalo se hizo aún mayor porque la artista, que ya llevaba 25 días en la casa sembrando el caos y protagonizando todos los dramas, fue retirada mientras dormía y en pijama.

Esta salida abrupta se ampara en el artículo 4 de las reglas internas, que le da a la producción la potestad de eliminar a cualquier concursante sin previo aviso.

Además la expulsión llega justo después de que la vedette estuviera en el ojo del huracán por varios conflictos que sacudieron la estabilidad de la casa.

Crisis de pareja por un masaje: los escándalos de Diosa

Una de las polémicas más virales que protagonizó la vedette fue su interacción con el humorista Carlos Montesquieu.

El streamer fue grabado dándole un masaje a Diosa, lo que provocó la furia de su esposa, Yohanny. La cónyuge no dudó en enviar un audio en vivo, cargado de ironía, llamando a Montesquieu "masajista profesional" y obligándolo a masajear a otros compañeros para demostrar que su gesto con Diosa había sido inocente y profesional, tratando así de salvar su matrimonio de un problema mayor.

¿Qué ocurrió con Valka?

Además del drama del masaje, Diosa Canales fue el detonante directo de la renuncia de la cantante colombiana Valka.

En un momento de gran tensión, la venezolana confrontó al puertorriqueño Dalex, pareja de Valka, y confesó en público que el reguetonero le había escrito mensajes, a ella y a La Perversa.

La revelación de Diosa fue el colmo para Valka. Aunque la artista ya estaba muy agotada por la dinámica del reality, el golpe emocional de la supuesta infidelidad de su pareja y el conflicto abierto de Dalex con el productor Alofoke por celos, la forzaron a tomar la decisión inmediata de abandonar la competencia, demostrando el poder que tenía Diosa para cambiar el curso del programa.

