¡Diosa Canales, reina del drama! Los escándalos que ponen a la vedette en el ojo del huracán dentro de 'La Casa de Alofoke'

La segunda temporada del reality show dominicano "La Casa de Alofoke" se ha convertido en un campo minado para los matrimonios y las parejas, y en el epicentro de todos los conflictos se encuentra la vedette venezolana Diosa Canales.

Con dos polémicas conyugales en tiempo récord, la criolla se posicionó como la figura que desata crisis de celos, infidelidad y hasta el abandono de la competencia.

El escándalo más reciente se desató cuando el humorista y streamer Carlos Montesquieu fue captado dándole un masaje a Diosa Canales. La escena, que rápidamente se viralizó, provocó una respuesta inmediata y pública de su esposa, Yohanny, quien le envió un audio de advertencia en vivo.

"Oh, pero señor Carlos, yo no sabía esa profesión de usted, yo no sabía que usted era un masajista profesional, ahora me entero. Necesito que ahora como usted es un masajista profesional que me le dé uno a La Fruta, uno a JLexis, uno a Pollito y uno a El Capitán, necesito verte trabajar", dijo su esposa en el polémico y cómico audio.

Este mensaje puso en aprietos a Montesquieu, quien tuvo que salir a buscar a sus compañeros para ofrecerles masajes y así intentar demostrar a su esposa que el gesto con Diosa Canales era simplemente "profesional" y evitar problemas conyugales mayores.

Cabe destacar, que este mal entendido, es solo el segundo round en el historial de polémicas conyugales que giran alrededor de la venezolana. Días antes, la cantante fue la detonante de una crisis que culminó con la renuncia de la cantante colombiana Valka.

En un momento tenso, la vedette confrontó al artista puertorriqueño Dalex, pareja de Valka, y confesó que el reguetonero le había escrito a ella y a La Perversa. Esta revelación se sumó al enfrentamiento abierto que ya existía entre Dalex y el productor del programa, Santiago Matías (Alofoke), por supuestos celos.

La bomba de Diosa Canales fue el punto de quiebre para Valka. A pesar de que la artista ya presentaba señales de agotamiento físico por la intensa carga del reality, el drama emocional y la presión de ver a su pareja en conflicto abierto, y la fidelidad en duda, la obligaron a tomar la decisión de abandonar la competencia de forma abrupta.

Para nadie es un secreto que la figura de la venezolana pone en riesgo algunas relaciones debido a su imponente belleza y carisma. Sin embargo, ella siempre ha demostrado que todo se trata de un show.

