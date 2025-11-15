Famosos

El nido de amor Kennedy: por este insuperable monto venden la lujosa casa del 35º presidente de los Estados Unidos

Así luce la lujosa mansión en el vecindario de Georgetown, Washington D.C.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Sabado, 15 de noviembre de 2025

La lujosa y emblemática casa donde vivieron Jacqueline "Jackie" Kennedy y John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos se encuentra en el mercado inmobiliario por 7.5 millones de dólares.

Esta residencia que se encuentra en el prestigioso vecindario de Georgetown, Washington D.C., y fue adquirida por los Kennedy en el año 1957, antes de que John F. Kennedy asumiera la presidencia en 1961.

Más allá de la política, la casa guarda momentos íntimos de la familia: fue aquí donde la pareja trajo a sus hijos, Caroline y John F. Kennedy Jr., convirtiendo sus muros en testigos del nacimiento de una dinastía.

Cabe destacar, que John F. Kennedy adquirió la propiedad por tan solo 82.000 dólares, y la propia Jackie, famosa por su estilo y buen gusto, invirtió unos 18.000 dólares adicionales en renovaciones para moldear la casa a la perfección antes de que la Casa Blanca se convirtiera en su residencia.

El monto actual es un testimonio del altísimo precio que los coleccionistas de bienes raíces están dispuestos a pagar por una conexión tangible con la pareja presidencial.

Comodidades de la casa

La residencia, además de su valor histórico, es una joya arquitectónica de la zona. Se trata de un chalet adosado clásico de Washington que ofrece una vida de lujo y privacidad: Cinco dormitorios y múltiples baños. Interiores que incluyen una biblioteca y dos salones dobles, perfectos para recibir y entretener. Un amplio jardín que brinda un oasis de calma en el corazón de la capital.

