¿Quién es el Rey? Los actores e Influencers latinos más 'hot' del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El panorama del entretenimiento global está siendo reescrito por el talento latino, más allá de la belleza física, la influencia cultural y el carisma innegable; en Hollywood y las plataformas de streaming definen quiénes son los famosos latinos más 'hot' o sexys de este 2025.

Desde veteranos que consolidan su leyenda hasta la nueva guardia que irrumpe con fuerza, estos hombres no solo son galanes, sino verdaderas potencias artísticas.

Los latinos más 'hot' de 2025

Esta categoría incluye a los famosos cuya trayectoria, nominaciones recientes y presencia mediática los mantienen en la cima de la conversación global.

El influencer argentino de 27 años Matías Ochoa, se encuentra en la lista debido a su físico juvenil que llama la atención de sus seguidoras en redes sociales.

El actor chileno Pedro Pascal, es indiscutiblemente, el rostro del momento, tras recibir importantes nominaciones a los Emmy de 2025 (como "Mejor Actor" por The Last of Us).

En esta lista también se encuentra el conocido actor y modelo mexicano, Martín Barba, recordado por sus trabajos en series juveniles y telenovelas, especialmente en producciones de Latinoamérica.

Diego Boneta, se encuentra vigente debido a que desde su éxito como Luis Miguel, ha sabido capitalizar su fama, convirtiéndose en un embajador de moda y un galán de renombre.

El venezolano de ascendencia árabe Alleh Mezher, ocupa un espacio entre los más 'hot', debido a su atractivo físico y su talento con la música que lo ha llevado a ser unos de los talentos emergentes más populares del año.

La lista de los latinos más sexys en 2025 se mide por la influencia, la autenticidad y el talento probado en proyectos de gran impacto, ya no se habla del físico de los famosos, sino de lo que pueden ofrecer al mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube