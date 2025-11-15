En video: Stephany Abasali conquista a todos con este inesperado gesto tricolor en Tailandia

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, volvió a robarse el show y no precisamente en una pasarela.

En un gesto que la confirma como la reina de corazones, la criolla fue captada regalando un toque de tricolor y dulzura a sus los presentes justo antes de su cena en la víspera de Miss Universo 2025.

Un detalle espontáneo que fue bien recibido por sus fanáticos en redes sociales, quienes compartieron el video y la llenaron de buenos comentarios.

Una rosa para el corazón

Con un look que gritaba elegancia, la Miss lució en un delicado vestido azul claro, combinado con una chaqueta del mismo tono salpicada de brillantes destellos dorados.

Pero el verdadero accesorio que paralizó la cola fue el ramo de rosas que sostenía su acompañante, cuyas flores rojas, amarillas y azules formaban nada menos que la bandera de Venezuela.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Stephany comenzó a repartir las flores, explicando el porqué del sorpresivo regalo: "Recibí un ramo ayer. Hoy no quiero que se pongan malas en mi cuarto, así que ustedes se lo merecen más que yo por estar acá".

Detalles de su entrevista con el jurado

La venezolana aprovechó el momento de cercanía para compartir una primicia. Aseguró que su encuentro con el jurado fue un verdadero éxito.

Por supuesto, mientras entregaba la última rosa de su ramo tricolor, no se olvidó de saludar y agradecer a todos por su apoyo incondicional.

Además, para terminar su jornada de "reparto de amor", nuestra Miss también tuvo un gesto de aprecio con el personal del hotel, quienes trabajan arduamente. Los trabajadores recibieron sus propias rosas de manos de la reina, demostrando que la sencillez y la gratitud son la corona más bella.

