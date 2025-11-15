¿Qué está haciendo Sergio Sendel para mantener su juventud a los 59 años? El secreto detrás de su aspecto

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Sendel fue visto en una clínica de belleza en la Ciudad de México, donde está sometiéndose a un costoso tratamiento antiedad. Aparentemente, es el secreto que lo mantiene conservado a sus 59 años.

El actor que se ha ganado el cariño del público interpretando a los más temidos villanos en telenovelas como El Manantial y María Isabel, está tomando medidas para mantenerse siempre en su mejor versión. Según fuentes cercanas, Sendel ha estado recurriendo a un tratamiento de belleza en la clínica Beauty Ángel TMX en la Ciudad de México, especializado en técnicas de rejuvenecimiento celular.

El tratamiento al que está siendo sometido se llama Ultracel VE-M, una terapia avanzada que promete regeneración, revitalización y renovación celular, todo a través de la estimulación del sistema inmunológico del cuerpo. De acuerdo con la clínica, este procedimiento ayuda a mantener la longevidad humana, logrando efectos visibles en la piel, el cuerpo y la energía general del paciente.

Cada sesión de este tratamiento tiene un costo de 31,500 pesos mexicanos (aproximadamente 1,700 dólares), un precio que indica el nivel de exclusividad y eficacia de la terapia. Según los especialistas, la sustancia utilizada en este tratamiento es suministrada intramuscularmente, lo que permite un efecto más profundo y duradero en el organismo.

Un Costo Elevado para la Juventud: La Inversión en su Bienestar

El costo elevado del tratamiento no ha disuadido a Sendel, quien a lo largo de su carrera ha sido un referente de la imagen y el físico en la pantalla chica. A pesar de los años, el actor sigue siendo admirado no solo por su talento interpretativo, sino también por su apariencia juvenil, lo que ha generado especulaciones sobre sus métodos para mantenerse en forma.

El tratamiento Ultracel que el actor está recibiendo está diseñado no solo para mejorar la apariencia externa, sino también para fortalecer el sistema inmunológico, una técnica avanzada en medicina estética que se ha vuelto popular entre figuras públicas que desean mantenerse en la mejor forma posible, incluso después de los 50 años.

El Ultracel VE-M ha sido elogiado por su capacidad para regenerar la piel y ayudar en el proceso de longevidad humana. Sin embargo, como todos los tratamientos de esta naturaleza, es importante destacar que los resultados pueden variar según cada persona y que siempre debe realizarse bajo la supervisión de profesionales capacitados en clínicas especializadas.

Sergio Sendel: De Villano a Hombre de la Juventud Eterna

Sergio Sendel no solo es conocido por sus memorables villanos en las telenovelas, sino también por su porte, su atractivo y su capacidad para interpretar personajes complejos. A pesar de haber alcanzado el prestigio y el reconocimiento internacional, el actor continúa preocupándose por su salud y apariencia, adaptándose a los avances de la medicina estética para mantenerse vigente en un medio que valora tanto la juventud como la presencia física.

Con 59 años recién cumplidos, Sergio Sendel se une a la creciente lista de celebridades que optan por tratamientos estéticos avanzados para mantenerse jóvenes y saludables.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube