En fotos: así era la lujosa vida de este animador venezolano antes de ser detenido en Caracas

El mundo del espectáculo venezolano está de cabeza tras la sorpresiva detención del conocido animador Anthony Texeira.

Apenas semanas antes de ser arrestado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Caracas, el artista parecía vivir en una burbuja de lujos, viajes internacionales y un nuevo amor.

Las redes sociales del animador, lo mostraban celebrando sus 35 años y compartiendo imágenes desde los Emiratos Árabes, específicamente en Dubái.

La vida de Texeira antes del bombazo judicial

El exanimador de Televen, reconocido por su carisma en la pantalla, pasó de posar en tierras lejanas a ser recluido en el internado judicial de Yare II.

Su última aparición pública antes de ser arrestado fue el 31 de octubre, donde se le vio disfrutando de la Expo Guacaipuro Potencia 2025 en Los Teques, Estado Miranda.

¿Qué se conoce sobre su detención?

La noche del martes 11 de noviembre de 2025 todo se derrumbó. Texeira fue capturado en la Urbanización Bello Monte de Caracas por el CICPC.

La detención se produjo luego de la recepción de múltiples y graves denuncias en su contra, que lo señalan por presuntos delitos de extorsión y violencia psicológica.

El caso fue llevado directamente al Tribunal 3º de Control, especializado en Materia de Violencia Contra la Mujer, confirmando la delicadeza de los cargos.

Tras la audiencia de presentación, se dictó la medida de prisión preventiva, y el animador fue enviado de inmediato al internado judicial Yare II, donde permanecerá recluido mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.

Un romance fugaz y viajes de ensueño

A la par de sus celebraciones de cumpleaños, la vida sentimental de Texeira también estaba en la cima mediática.

Gracias al programa Sábado en La Noche, se conoció que el animador mantenía una nueva relación con una joven rubia identificada como Yoglimar. La pareja se dejó ver públicamente en una salida en un local de Las Mercedes, Caracas, confirmando el flechazo que, hasta hace poco, parecía ser la nueva portada de su vida amorosa.

Además, sí hay algo que Anthony Texeira presumía en su Instagram, eran sus constantes aventuras internacionales. A lo largo de las últimas semanas y meses, el animador posteó varios álbumes de sus recorridos por ciudades icónicas de Europa, incluyendo la vibrante Lisboa, la majestuosa Madrid y la romántica París, mostrando una faceta de su vida llena de glamour.

