Ex Miss Venezuela celebra sus 50 años en la portada de Playboy: conoce los detalles

Alicia Machado reveló durante una entrevista con Viviana Gibelli sus planes de reaparecer en Playboy como parte de la celebración de su quinto decenio. "Los 50 de Alicia los celebramos con Playboy en la portada, así que prepárense", declaró la artista con evidente emoción. Este anuncio marca su retorno a la publicación tras su primera participación en 1998, cuando tenía 21 años y se convirtió en la primera ex Miss Universo en aparecer en la revista.

Un contexto de revelaciones personales

La noticia de su regreso a Playboy se produce en medio de una etapa de apertura pública sin precedentes para Machado. Durante la misma entrevista, la actriz compartió aspectos profundamente personales de su vida, incluyendo que enfrentó "dos intentos de suicidio en mi juventud, complejos, y pasé por temas de salud mental complicados". Estas revelaciones añaden una capa adicional de significado a su decisión de volver a posar para la revista, representando posiblemente una reafirmación de su autoestima y empoderamiento.

Trayectoria entre controversias y reinvenciones

Machado, quien ganó Miss Universo en 1996, ha mantenido una relación compleja con los medios a lo largo de su carrera. Su reinado estuvo marcado por la polémica cuando el entonces propietario del certamen, Donald Trump, la criticó públicamente por aumentar de peso, llegando a llamarla "Miss Piggy" según reportes ampliamente difundidos. Su primera aparición en Playboy en 1998 fue vista en su momento como un acto de rebeldía frente al establecimiento de los concursos de belleza.

Un mensaje de celebración y autoaceptación

El anuncio de Machado refleja una evolución en la percepción de la sensualidad y el envejecimiento en la industria del entretenimiento. A sus 50 años, la artista envía un mensaje claro sobre la confianza corporal y la autoaceptación en la madurez. Su decisión coincide con una tendencia más amplia en medios donde mujeres maderas están redefiniendo los estándares de belleza y desafiando los estereotipos de edad.

