La teoría de que el legendario cantante Juan Gabriel no murió en 2016 tomó un giro inesperado, luego de que el empresario mexicano Giovanni Medina decidiera utilizar la inteligencia artificial de ChatGPT, para intentar resolver el enigma de si el "Divo de Juárez" sigue vivo o no.

El político, conocido por su cercanía a figuras del espectáculo, utilizó el poder de análisis de imágenes de la IA para comparar los rostros de Juan Gabriel en su época dorada con las imágenes del hombre que supuestamente lo representa en videos y fotos recientes.

"Le pedí a @chatgpt que identificara si es que se trata de la misma persona en ambas imágenes", escribió en Instagram, dónde colgó las respuestas y análisis de ChatGPT.

El experimento consistió en someter a la inteligencia artificial a un análisis comparativo entre una fotografía verificada y conocida de Juan Gabriel en el apogeo de su carrera y una imagen del hombre que, según diversas fuentes y teorías, sería el cantante vivo y escondido.

Según lo compartido por el mismo Giovanni Medina, la IA arrojó un resultado que, si bien no es definitivo, confirma la existencia de similitudes notables entre ambas personas.

"Como aquí les comparto sus respuestas se leen textualmente 'existe una alta probabilidad de que ambas fotografías correspondan a la misma persona en diferentes etapas de su vida” y también respondió “si es plausible de que trate de la misma persona con un intervalo de 15 años'", acotó.

Al emplear una herramienta de análisis que se percibe como objetiva y "científica", el empresario busca darle un peso adicional a una teoría que hasta ahora se había mantenido en el ámbito de la especulación y el rumor.

