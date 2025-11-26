En busca de la décima corona: dónde y a qué hora ver la participación de Alessandra Guillén en el Miss Internacional 2025

Suscríbete a nuestros canales

La 63° edición del certamen Miss Internacional, el concurso de belleza organizado por la Asociación Cultural Internacional de Japón, es uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, enfocado en promover la paz, la buena voluntad y el entendimiento cultural, se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre.

El evento, en el que participarán más de 70 Embajadoras de la belleza, tendrá lugar en recintos emblemáticos de Tokio, como el Tokyo Dome City Hall o el Bunkyo Civic Center en Japón .

El Miss Internacional 2025, se realiza en hora de la mañana, hora de Japón, lo que debido a la diferencia horaria, se traduce a la noche o madrugada en Venezuela. Cabe destacar, que la diferencia horaria es de aproximadamente 13 horas. Si el evento comienza alrededor de la 1:00 PM en Tokio, en Venezuela (VET) será la medianoche del jueves 27 de noviembre, entrando en la madrugada del viernes 28 de noviembre. Debe estar atento a la transmisión entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

La transmisión en vivo del evento se distingue de otros concursos porque su método principal de difusión es el streaming y plataformas digitales, como la página de YouTube Oficial de Miss International.

Cabe destacar, que en ocasiones, la transmisión en vivo se ofrece exclusivamente a través de la opción de Membresía de Canal del canal de YouTube (con un costo de suscripción mensual), aunque esto puede variar cada año.

Conoce a la venezolana en busca de la corona internacional

Alessandra María Guillén Murga es la mujer que lleva sobre sus hombros la idea de conquistar la décima corona para Venezuela en el certamen Miss International 2025 en Japón. Con una sólida formación académica y una trayectoria internacional, su perfil combina el intelecto, la elegancia y una profunda sensibilidad social.

La representante criolla es Licenciada en Medios de Comunicación. Máster de Doble Grado en Mercadeo Digital, Comercio y MBA en Administración de Negocios Internacionales en la Industria de Lujo (ISG Business School, París, Francia).

Además, de hablar tres idiomas, que son el Español, el Inglés y el Francés. Alessandra Guillén fue coronada como Miss International Venezuela el 23 de noviembre de 2024. Desde entonces, ha intensificado su preparación, demostrando su disciplina y compromiso.

Actualmente, se encuentra en Japón participando en las actividades preliminares del certamen Miss International 2025.

