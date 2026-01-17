Red de bancos de medicamentos oncológicos: sepa los requisitos para solicitar apoyo

Suscríbete a nuestros canales

La lucha contra el cáncer en la capital venezolana cuenta con puntos estratégicos de asistencia donde la solidaridad y la gestión institucional convergen para salvar vidas.

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), a través de su Clínica de Prevención del Cáncer ubicada en la parroquia Altagracia, se consolida como el eje principal para la recepción y canalización de donaciones.

El cáncer constituye en Venezuela una de las más frecuentes causas de enfermedad o muerte, ocupando la segunda posición en la mortalidad general, detrás de las Enfermedades del Corazón.

Mientras que, el cáncer infantil pasó a ser la primera causa de mortalidad, reemplazando a los accidentes de tránsito, en Venezuela.

Requisitos para recibir medicamentos

Si usted necesita solicitar un medicamento donado, debe preparar una carpeta con los siguientes documentos:

Informe médico detallado que debe incluir el sello húmedo del oncólogo, el número de registro sanitario y la descripción clara del diagnóstico.

Récipe médico vigente indicando el nombre genérico del fármaco y la concentración.

Copia de la cédula de identidad.

Algunas instituciones solicitan la última biopsia o los resultados de inmunocitoquímica para validar la necesidad del tratamiento.

Este protocolo evita el desvío de insumos críticos y asegura que el medicamento llegue a quien posee una indicación facultativa real y urgente.

Otras instituciones encargadas

Otra institución fundamental en este engranaje de apoyo es la Fundación Badan, situada en la zona de Los Cortijos.

Aunque Badan es reconocida principalmente por la comercialización de medicamentos especializados, también gestiona un programa de ayuda a través de su fundación para casos de extrema vulnerabilidad.

Los pacientes pueden consignar sus expedientes para aplicar a donaciones parciales.

Badan funciona como un termómetro de la disponibilidad de fármacos en el país, orientando a los familiares sobre dónde encontrar insumos en caso de no tener existencias propias.

SENOSAYUDA es una Asociación Civil sin fines de lucro que nace con el espíritu de la mujer cuya vida ha cambiado como sobreviviente del cáncer de mama.

Estas organizaciones no solo ofrecen tratamientos, sino también redes de solidaridad y recursos esenciales para enfrentar la enfermedad con dignidad.

¿Dónde entregar medicamentos sobrantes?

Si usted desea realizar una donación de medicamentos oncológicos, es vital que se dirija a centros especializados que garanticen la cadena y el almacenamiento adecuado.

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer, ubicada en la Avenida El Ejército de San Bernardino, recibe donaciones destinadas específicamente a la población pediátrica.

La iniciativa Acción Solidaria, situada en Chacaíto, mantiene un programa de banco de medicamentos de amplio espectro que incluye tratamientos oncológicos y paliativos.

La Cáritas de Venezuela, a través de su red de farmacias parroquiales en zonas como El Valle, Catia y Petare, recibe donaciones de medicamentos básicos para el soporte del paciente oncológico

Al recibir una donación, el beneficiario suele firmar una constancia de recepción que se adjunta al expediente del donante original.

