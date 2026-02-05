Horóscopo del 5 de febrero: No es el momento de quedar en el dolor o en la tristeza

ARIES: La Luna se encuentra en estos momentos en oposición. Esta energía plantea situaciones difíciles a nivel emocional. Tienes que drenar tus energías. Si te provoca llorar, pues hazlo. Es importante hacerlo, primero está la salud y después cualquier situación que se presente. No es el momento de quedar en el dolor o en la tristeza. Debes polarizar estas emociones para poder dejarlas fluir de manera positiva.
TAURO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.
GÉMINIS: Este ciclo de plenitud es solo el comienzo de una etapa donde la abundancia emocional se convertirá en tu mayor fortaleza. Te animamos a seguir confiando en tu intuición. Estás bendecido por un trígono con Venus y tienes el potencial de elevar tu calidad de vida hacia niveles más gratificantes. Mantén tu corazón abierto, porque la armonía que hoy proyectas atraerá nuevas oportunidades a tu camino.
CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.
LEO: Se activó un sextil positivo con la Luna. Hoy te estás conectando muy bien con esa energía para avanzar y crecer. Tu espíritu se siente más renovado, tranquilo y relajado. Ahora se te permite acelerar el proceso evolutivo y convertirte en otro ser, subiendo al siguiente nivel. Las experiencias recibidas durante los últimos tres años han sido muy fuertes, pero han logrado una transformación increíblemente en tu ser.
VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.
LIBRA: La Luna está transitando por tu signo astrológico dándote un poder transformador lleno de magia. Es una fecha que te puede permitir dejar atrás todo lo negativo y entregarlo en este momento al infinito. Suelta todo lo que no funciona en tu vida. Que se lo lleven los espíritus de bajo nivel y que jamás lo regresen a este mundo de luz. Libérate del mal.
ESCORPIO: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.
SAGITARIO: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.
CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tienes que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.
ACUARIO: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía y fuerza espiritual.
PISCIS: Siguen los cambios, el Nodo Norte pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin