De la gastronomía venezolana directo al plato: arepas de chicharrón con menos de seis ingredientes

Durante años, las arepas han formado parte de los desayunos e incluso la cena de la mayoría de los venezolanos. Éstas son rellenas con gran cantidad de ingredientes como queso, jamón, pollo, carne, huevos, etc.

Cabe destacar que, no son las únicas opciones, pues existen otro tipo de arepas, como las de chicharrón, una preparación que se realiza con el cuerito, la grasita y algo de carne del cochino frito en su propia grasa; todo bien condimentado para que tome sabor.

Si deseas realizar esta preparación típica de la gastronomía venezolana, te compartimos una receta que servirá de guía.

¿Qué necesitas para realizar arepas de chicharrón?

Ingredientes

- Harina de maíz (1 k)

- Chicharrón molido (300 g)

- Ajo en polvo (2 cucharadas)

- Sal (2 cucharadas)

- Agua (2 litros)

- Aceite para freír

Preparación

1. En un bol, unir todos los ingredientes secos (harina de maíz, chicharrón, ajo y sal) y mezclar.

2. Añadir los dos litros de agua y amasar hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar por 15 minutos aproximadamente.

3. Una vez que consigas la textura adecuada, formar esferas de masa y aplanar hasta redondearlas.

4. Puedes prepararlas pequeñas, como abrebocas; grandes, con su respectivo agujero en el centro para obtener una mejor cocción y evitar que floten en el aceite; o asadas, para lo cual debes pasarlas primero por la sartén bien caliente, para que se les forme la conchita y luego llevarlas al horno.

5. Una vez listas, puedes servirlas solas, o si prefieres acompañar con abundante queso rallado.

