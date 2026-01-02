Agentes del ICE realizaron operativos en guarderías de Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del ICE efectuaron operativos en guarderías de Minnesota y otros lugares sospechosos de estar involucrados en un gran fraude multimillonario en el estado, mientras los federales aumentaban la presión sobre el gobernador Tim Walz y la comunidad somalí local.

Las autoridades investigan el posible robo de $ 9 mil millones en una alucinante estafa a los servicios sociales, que supuestamente, fue orquestada por inmigrantes somalíes.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado un fraude por $ 1000 millones, incluidos $ 300 millones en donaciones de alimentos falsas, $ 220 millones relacionados con falsos programas de autismo y $ 302 millones vinculados a subsidios de vivienda que nunca llegaron a los necesitados, de acuerdo con datos de Fox News.

Una trabajadora de una guardería le dijo a The Post el lunes que agentes del ICE con máscaras se presentaron en sus instalaciones y le exigieron documentación.

“El DHS está en Minneapolis, yendo de puerta en puerta en sitios sospechosos de fraude”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional en X el mismo día.

“El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y Arrestos cuando se descubren abusos”.

Autoridades del ICE investigan el fraude en guarderías en Minnesota

El FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo anunciaron investigaciones más profundas sobre el fraude tras un video megaviral que mostraba guarderías financiadas por los contribuyentes, que habían recibido más de $ 1 millón en fondos, pero supuestamente tenían cero o pocos niños.

El Quality “Learing” Center en Minneapolis, (una supuesta guardería con un letrero mal escrito que destacó en el video) estaba lleno de niños el lunes, pero normalmente es un pueblo tan fantasma que parecía cerrado, dijo un vecino a The Post.

“Nunca habíamos visto niños entrar ahí hasta hoy. Ese estacionamiento siempre está vacío, y tenía la impresión de que estaba cerrado permanentemente”, dijo la persona.

El horario de la guardería, que recibió $ 1,9 millones en fondos gubernamentales, es de 2 pm a 10 pm.

Los empleados transportaron a los niños el lunes, mientras los medios de comunicación del país llegaban a las instalaciones, y además insultaron a The Post cuando se les acercó.

El lugar acumuló 95 infracciones por parte de los inspectores estatales desde 2019, según dijeron los medios locales.

Decenas de personas, entre ellas muchos inmigrantes somalíes, han sido arrestadas por el masivo plan que defraudó a los contribuyentes durante años, señalaron funcionarios.

“En este momento en Minneapolis, Investigaciones de Seguridad Nacional y el ICE están en el terreno llevando a cabo una investigación a gran escala sobre guarderías y centros de atención médica fraudulentos, así como otros fraudes desenfrenados”, dijo la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin a The Post.

